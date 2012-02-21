Рівень зарплат працівників бюджетної сфери буде підвищуватися, заявляє Янукович

Рівень заробітних плат працівників бюджетної сфери буде підвищуватися, заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на урочистому зібранні з нагоди 80-річчя Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він сказав: «У державному бюджеті на наступний рік закладені відповідні підвищення».

Зараз, додав В.ЯНУКОВИЧ, саме від місцевої влади залежить своєчасність і повнота оплати праці працівників цих категорій. «Підкреслюю - це одне з найважливіших завдань», - наголосив Президент.

«Лише відновивши довіру лікарів, вчителів, працівників комунального господарства до держави, ми можемо розраховувати на підтримку розпочатих реформ у різних напрямках життєдіяльності, перш за все, в галузі охорони здоров’я та житлово-комунального господарства», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

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