Мін'юст обіцяє винести на громадське обговорення близько 20 законодавчих ініціатив

Протягом поточного року Міністерство юстиції України винесе на громадське обговорення близько 20 суспільно значимих законодавчих ініціатив.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту, зауваживши, що крім того, міністерство проведе низку консультацій з громадськістю щодо проблем та шляхів реалізації вже ухвалених законів, які стосуються важливих сфер життєдіяльності країни, а також реформ, які відбуваються в Україні.

Зокрема, у жовтні – листопаді на громадське обговорення будуть винесені проекти законів «Про Державний Герб України», «Про Державний Гімн України» та «Про Державний Прапор України». Дані законопроекти розробляються з метою реалізації положень Конституції України, яка визначає що опис, порядок використання та захист державних символів має встановлюватися виключно законом.

"На сьогодні чинне законодавство не встановлює практичних норм щодо використання державних символів. Крім того, не визначено норм щодо правового захисту Герба, Прапора та Гімну України", - зазначили у Мін’юсті.

Також у жовтні – листопаді поточного року на обговорення буде винесено проект Закону України “Про впровадження системи пробації”, який покликаний запровадити в країні альтернативні види покарання, не пов‘язані з позбавленням волі.

Протягом окресленого періоду часу Мін’ст планує винести на обговорення проект закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно особливостей притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху на підставі їх автоматичної фіксації технічними засобами.

Крім того, у листопаді на громадське обговорення буде винесено нормативно-правові акти щодо усунення надлишкових контрольно-наглядових функцій. А після набрання чинності Закону України “Про адміністративні послуги” Мін`юст винесе на обговорення законопроект щодо визначення вичерпного переліку адміністративних послуг.

У травні поточного року на громадське обговорення буде винесено зміни до Закону України «Про нотаріат», якими будуть запропоновані заходи з подальшого реформування системи нотаріату. Зокрема, планується встановити новий порядок допуску до професії нотаріуса, підвищення кваліфікації кадрів, які працюють у сфері нотаріату. Проектом закону планується створити підґрунтя для прийняття Кодексу професійної етики нотаріусів, а також для створення самоврядної професійної організації нотаріусів з чітким визначенням її статусу. У результаті створення такої організації має відбутися становлення професійного самоврядування.

Також Мін`юст винесе на громадське обговорення низку нормативно-правових актів у сфері запровадження електронного цифрового підпису.

Крім того, у другому кварталі поточного року Міністерство юстиції проведе консультації з громадськістю, під час яких планується обговорити проблему не чіткого визначення переліку документів, які надаються державному реєстратору у випадку внесення змін до установчих документів у разі передачі між юридичними особами частки в статутному капіталі. Під час цих консультацій з громадськістю буде також обговорена необхідність розроблення законопроекту стосовно внесення змін до статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (даною статтею визначається порядок державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи).

Також планується низка заходів та громадських обговорень у сфері боротьби та протидії корупції. Зокрема, вже у травні на суспільне обговорення буде запропоновано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо встановлення відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень)». У жовтні – листопаді - проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції".

Крім того, протягом року Міністерством юстиції здійснюватимуться заходи щодо запровадження та вдосконалення громадської антикорупційної експертизи.