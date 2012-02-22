Перелік умов для припинення виплат допомоги при народженні дитини скоротили

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» (щодо звуження переліку умов припинення виплат допомоги при народженні дитини)» (№9370).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 334 із 417 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено виключити з частини 5 статті 11 Закону підпункт щодо «виникнення інших обставин» як підстави для припинення виплат допомоги при народженні дитини. В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що це убезпечить сім’ї від зловживань в частині позбавлення права на отримання державної допомоги при народженні та утриманні дитини.