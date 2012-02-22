З 1 березня соцдопомога шахтарям-інвалідам підвищується на 20%

З 1 березня соціальна допомога шахтарям-інвалідам підвищується на 20% до вирішення питання про індексацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«З 1 березня - є попереднє рішення – рівень цих соціальних виплат буде підвищений не на 17,6% (відповідно до зростання номінальної заробітної плати – УНІАН), а на 20% для того, щоб компенсувати частково втрати, які вони понесуть за перший-другий місяці, поки не буде прийняте рішення (про індексацію даних виплат – УНІАН)», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, шахтарі, що втратили працездатність, вимагають переглянути питання про індексацію соціальних виплат з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, виходячи не з реальної заробітної плати, а з номінальної.

Як зазначив С.ТІГІПКО, минулого року рівень реальної заробітної плати склав 8,5%, а номінальної – 17,6%.

Крім того, як повідомив С.ТІГІПКО, з 2002 по 2007 рік включно даній категорії не проводилася індексація соціальних виплат. В результаті ті люди, які втратили працездатність у 2002 році, мають значно меншу допомогу, ніж ті, які одержали такий статус у 2007-му.

С.ТІГІПКО повідомив, що шахтарі вимагають виплати разової компенсації за 2002-2007 роки. «Це питання ми зараз не вирішимо. Ми домовилися, що зараз його якось обчислюватимемо», - сказав він.

За його словами, зараз працює робоча група у складі шахтарів та інвалідів-регресників, які займаються обчисленням цієї допомоги.

С.ТІГІПКО зазначає, що сума на виплату цієї одноразової допомоги коливається на сьогодні від 500 млн. до 1,7 млрд. грн.