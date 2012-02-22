Донецька ОДА і HarvEast Holding підписали Меморандум про співпрацю

Сьогодні Донецька обласна державна адміністрація і сільськогосподарський холдинг «HarvEast» підписали Меморандум про соціально-економічну співпрацю.

Про це повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що мета цього меморандуму – розвиток аграрного сектора Донецької області і вирішення низки соціальних питань для жителів сільської місцевості.

Коментуючи факт підписання меморандуму, голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ підкреслив, що «сьогодні дуже важливо, щоб агропромисловий комплекс регіону активно розвивався, адже від цього залежить не тільки продовольча безпека Донеччини у майбутньому, але й якість продуктів, які споживатимуть жителі області».

Губернатор наголосив, що підписання меморандуму про соціально-економічне партнерство між Донецькою облдержадміністрацією і сільськогосподарською компанією «HarvEast Holding» «сприятиме реалізації важливих завдань у плані розвитку сільського господарства і інфраструктури донецького села».

У свою чергу, генеральний директор «HarvEast Holding» Саймон ЧЕРНЯВСЬКИЙ відзначив, що холдингу лише рік, але це українське підприємство і «ми розвиватимемося разом з Україною, розвиватимемося разом з Донецькою областю – саме тут сконцентровані основні активи холдингу».

Він запевнив, що зобов`язання, які холдинг бере на себе в рамках меморандуму, – це збереження і зростання обсягів виробництва сільгосппродукції, турбота про збереження і підвищення родючості грунту, інвестиції у розвиток соціальної сфери, «є невід`ємною частиною бізнес-стратегії холдингу».

Довідка УНІАН. «HarvEast Holding» – сільськогосподарський холдинг, який володіє і керує активами у Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях і АР Крим. Основні напрями діяльності холдингу: рослинництво (вирощування пшениці, соняшнику, ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) і молочне тваринництво.

Холдинг «HarvEast» створено 10 березня 2011 року на базі сільськогосподарських активів ПАТ ММК ім. Ілліча. Процес передачі активів холдингу завершиться восени 2011 року. Загальний банк оброблюваної землі становить близько 220 тис. га; поголів`я великої рогатої худоби – понад 30 тис. голів. Перша публічна презентація стратегії холдингу планується у середині 2012 року.

Акціонерами «HarvEast Holding» є група СКМ і група «Смарт-холдинг».