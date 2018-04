Донецькі донецьким не рівня…

Дуже захотілося написати про величний Донецький регіон – край териконів, кар`єрів, покинутих міст і селищ, нелегальних копанок, каторжна праця на яких досягла промислового масштабу, металургійних і коксохімічних підприємств, викидами яких засипало (повітря можна без перебільшення помацати) населені пункти, де вони «процвітають» під турботливою опікою власників-олігархів, вбитих доріг, кращого на континенті стадіону і команди, гравці якої отримують найвищі "гонорари" в Україні, а ще - вотчині президента, що цілком можна вважати ілюстрацією політики влади. А спонукало зайнятися творчістю повідомлення про те, що Донецька область у 2011 році стала лідером в країні з продажу нових автомобілів. Вони зросли на 67,4% - до 27,3 тисяч штук. Столиця, хоча і показала приріст ринку на майже 30% і зафіксувала абсолютний результат 41,4 тис. авто, в порівнянні з 2010 роком, втратила більше 4%.

І ще один інформпривід. За минулий рік Донецьк став лідером за операціями з нерухомістю - продано більше 49 тис. квартир, у столиці - всього 25 тис.

Тобто, край, де ніколи - ні за часів Кучми, ні Ющенка, ні тим більше Януковича - не пускали «наверх» чужинців, повною мірою демонструє абсолютну консолідацію суспільства і влади з переможної точки зору. Причому остання свої всіма оцінені як провальні реформи, судячи з наведених у приклад статистичних даних, повністю реабілітувала - ну хоч комусь живеться добре, тим більше що регіон промисловий, а значить велика частина населення - трудяги.

Все б нічого, якби не інші рекорди. Борг із виплати зарплат в Україні на 1 січня ц.р. склав 977,4 млн. грн. Лідер проблеми - Донецька область (200,3 млн. грн.), як втім, і останні багато-багато років.

У грудні п.р. (як, зрештою, і листопаді) серед регіонів України найбільша заборгованість за опалення була зафіксована в Донецькій області (1,1 млн. грн.), як і найбільший борг по квартплаті (365,8 млн. грн.).

За даними «Нафтогазу», заборгованість підприємств теплокомуненерго за спожитий у 2011 році газ становить 6,1 млрд. грн. Найбільший обсяг заборгованості мають підприємства Донецької області (далі йдуть Дніпропетровська, Харківська області та Київ).

У 2011 році у всіх областях України була зафіксована інфляція. За цінами на продукти харчування та алкогольні напої Донецька область поступилася першістю тільки Криму - 3,2%, зайнявши другу позицію - 3%. За зростанням цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в 2011 році Донецька область посіла четверте місце - 12,5%, попереду - Київ, АРК і Луганщина.

За даними Національного форуму профспілок, найбільшим боржником із виплати допомоги у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності - лікарняних - є знову-таки Донецька область (за даними на жовтень п.р., з 17,6 млн. грн. більше третини - 5 млн. 958 тис. грн.).

Як йдеться у зверненні Колегії Міністерства внутрішніх справ до особового складу, злочинність стала однією із загроз національній безпеці Україні. І в цій сфері Донецька область – серед перших. У пам`яті свіжі збройні пограбування банків, ювелірних магазинів, які отримали суспільний резонанс. Та й корупція в регіоні не дрімає - Донецька область, за даними МВС, і тут «попереду планети всієї».

Правда, в одному правляча команда програла в «своєму» регіоні - мешканці краю першими виступили проти соціальних реформаторських ініціатив влади, тобто, своїх свої не підтримали. Хвиля «чорнобильських» акцій охопила край у другій половині минулого року. Пам`ятається, як у Донецьку лідери протистояння стали на коліна перед охороною обласної адміністрації, але їх так і не пропустили на сесію облради.

Зараз чорнобильці Донецької області підготували лист до Кабміну з пропозиціями щодо врегулювання пенсійних виплат ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, які, завдяки законодавчим діям уряду та нардепів, стали отримувати значно занижену суму щомісячної пенсії, навіть рішення судів тепер марні - влада і про це подбала. Якщо нічого не зміниться, то донеччани мають намір звернутися в Європейський суд з прав людини.

І ще один момент із життя регіону. Шахтарі-пенсіонери днями взяли в облогу Мінсоцполітики, вимагали переглянути питання індексації соцвиплат, виходячи не з реальної заробітної плати, а номінальної. Вже не знаю, чи можна вважати подальший розвиток ситуації їх перемогою, але після зустрічі з главою відомства Сергієм Тігіпком, той заявив, що з 1 березня соцдопомогу шахтарям-інвалідам підвищать на 20%, але без індексації. До речі, питання, порушене донецькими шахтарями, залишалося без уваги не один рік. Як заявив Тігіпко, з 2002 по 2007 рік включно для даної категорії не проводилась індексація соціальних виплат. У результаті ті люди, які втратили працездатність у 2002 році, мають значно меншу допомогу, ніж ті, які отримали такий статус у 2007-му. Але це питання, за словами Тігіпка, «ми зараз не вирішимо. Ми домовилися, що зараз його будемо якось вираховувати»...

До речі, донецьким метробудівцям у 2011 році погасили заборгованість по зарплаті за 7 місяців і виплатили 20% за вересень теж завдяки їхньому «бунту». Зараз, начебто, все нормально, але це тільки зразок (працівникам «Донецькшахтометробуду» не виплачували зарплату з початку 2011 року протягом 7 місяців, з урахуванням обов`язкових нарахувань сума боргу на той час становила 8 млн. грн.).

А гроші, начебто, йдуть у регіон чималі, але тільки на інші цілі... Зокрема, Кабінет Міністрів збільшив фінансування Донецького аеропорту на 300 млн. грн. і тепер загальна вартість грандіозної споруди становить 6,3 млрд. грн. (поправки до Державної цільової програми підготовки до Євро-2012, постанова Кабміну № 90 від 30 січня 2012 року).

Для порівняння, Кабмін збільшив вартість реконструкції міжнародного аеропорту "Львів" в 2,15 рази - до трохи більше 1 млрд. грн.

При цьому варто відзначити, що влітку 2011 року західні журналісти, які провели аудитор українських та польських міст до Євро-2012, - міжнародний прес-тур ONE YEAR TO GO - дали найнижчу оцінку стадіону Донецька - 2,9 бала за 5-бальною шкалою , за аеропорт - 3,2, за дороги - 3,1, за готелі - 2,0, за відпочинок - 2,0 і за саме місто - 2,1.

Що ж до бюджету краю, то він не обходиться без уваги центральної влади, яку вигодував. Із загальної суми 9,6 млрд. грн. - 4,4 млрд. власні надходження (основна частина - податкові збори. Ох, як же людям пощастило!), більше 5,1 млрд. - дотації та субвенції з держбюджету. Аби тільки хоч що-небудь залишилося трудягам, аби влада не розподілила ці гроші серед «дружнього» бізнесу. До речі, як пишуть «Новости Донбасу» з посиланням на сайт «Наші гроші», «більшу частину бюджетного пирога в 2011 році «відкусила» фірма, пов`язана з колишнім губернатором Донецької області Анатолієм Близнюком (нині главою Мінрегіонбуду). Його дітище - ТОВ «Марморокбуд» зміг отримати державних замовлень на загальну суму близько 92,7 млн. грн.

Ось таким чином і розвивається єднання влади і народу в одному з найбільш промислово перспективних, економічно «засунутих» регіонів України. І Донецька область, на жаль, - не ексклюзив...

Олена Бистрицька (УНІАН)