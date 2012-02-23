Безробіття в Польщі у січні перевищило 13%

Варшава. Рівень безробіття в Польщі, найбільшій країні Східної Європи, що входить до Євросоюзу, в січні 2012 року зріс до 13,2% з 12,5% у грудні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними Головного управління статистики (GUS), в січні минулого року безробіття в країні становило 13,1%.

GUS повідомив, що безробітними в 38-мільйонній країні на кінець першого місяця цього року було зареєстровано 2,125 тис. чоловік, більш як половина з яких - жінки.

У січні безробітними зареєструвалися 287,8 тис. чоловік, що на більш як 50 тис. більше показників грудня, але майже на 15 тис. менше січня минулого року.

80% із них раніше вже реєструвалися безробітними, а 25% зареєстрованих безробітними в січні було не більше 24 років.

З реєстру безробітних минулого місяця виключено майже 150 тис. чоловік, що на близько 15 тис. і 10 тис. ,відповідно, менше, ніж у грудні та січні минулого року.

Кількість заявок роботодавців на працевлаштування становила 31 тис. проти 22 тис. і 29 тис. в останньому і першому місяці 2011 року.

Довідка УНІАН. Безробіття в Польщі почало різко знижуватися після вступу країни в 2004 році до Європейського Союзу, досягнувши до кінця 2008 року рівня менш як 9% з близько 20%.

У лютому минулого року безробіття досягло рекордних з початку 2007 року рівня 13,4%, після чого почало знижуватися, але так і не досягло запланованих владою 10,9%.

Мінімальний рівень безробіття 11,8% утримувався з липня по жовтень.

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