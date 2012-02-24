Азаров хоче перевірити, куди йдуть гроші, що виділяються на соцзабезпечення

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне перевірити порядок використання коштів, що виділяються на соцзабезпечення соціально незахищених верств населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході обговорення питання реформування системи надання соцпослуг із представниками профільних недержавних організацій.

«Держава виділяє чималі гроші на соціальний захист наших людей. Питання – як ці гроші йдуть. Найбільш знедолені – та категорія людей, які найбільше потребують допомоги, ось вони отримують чи ні? Або ця допомога у нас розтікається? А ми вже знаємо, що вона розтікається, на жаль. Розтікається. І у ряді випадків її отримують і ті, хто не повинен її отримувати», - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в цьому питанні необхідна допомога профільних громадських організацій.

«Тут потрібна нам допомога громадських організацій. Оскільки коли, припустимо, Мінсоцполітики починає цим займатися або уряд, відразу цю роботу оцінюють як? Ось хочуть урізати якісь пільги, щось обмежити. Та не в цьому завдання. Завдання – оптимальним чином використовувати ресурси і щоб вони доходили саме до тієї людини, яка їх потребує, яка без них не виживає й страждає серйозно», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр також підкреслив важливість необхідності розвитку та покращення роботи профільних громадських організацій, збільшення кількості послуг, які вони надають населенню.

«Я дам доручення, і не лише членам уряду, але й керівникам обласних адміністрацій, районних, із тим, щоб вони подивилися на цю роботу. Як поставлена ця робота в районі, місті, області», - сказав М.АЗАРОВ.