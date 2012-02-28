Механізми виплат соціальної допомоги модернізують - доручення Азарова

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що соціальна допомога, яка виплачується громадянам, має бути адресною.

Про це він заявив 27 лютого під час засідання Кабінету міністрів.

Глава уряду висловив переконання в тому, що потрібно знаходити всі можливості для осучаснення розмірів соціальної допомоги, зокрема для її збільшення. За його словами, допомога, яку отримують громадяни від держави, має бути не формальною, а реальною. Так, М.АЗАРОВ піддав критиці, наприклад, незмінний з 90-х років розмір допомоги на харчування для деяких категорій чорнобильців, який становить всього 12 грн. на місяць.

«Соціальна допомога повинна бути відчутною і не принижувати людей», - наголосив М.АЗАРОВ. При цьому він додав, що отримувати таку підтримку з боку держави повинні ті, хто дійсно її потребує. М.АЗАРОВ доручив віце-прем’єр-міністру – міністру соціальної політики Сергію ТІГІПКУ проаналізувати перелік соціальних виплат, запропонувати уряду нові підходи до нарахування соціальної допомоги. Прем’єр-міністр наголосив, що очікує конкретних пропозицій щодо осучаснення механізмів виплат соціальної допомоги.

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