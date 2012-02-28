70 малих підприємців Донбасу звернулися до президента з проханням захистити їхні права

70 донецьких малих підприємців звернулися до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням захистити їхні права.

Як наголошується в зверненні до глави держави, копія якого передана агентству УНІАН, донецькі підприємці просять вирішити питання з достроковим розірванням договорів оренди у зв`язку з проведенням Чемпіонату з футболу Євро-2012.

«Всі ми працюємо в торговому комплексі, який знаходиться біля привокзальної площі міста Донецька... Ми чесно сплачуємо всі податки, оплачуємо оренду землі не тільки під торговими приміщеннями, а й площі земель прилеглих територій», - наголошується в документі.

У той же час, повідомляють підприємці, Донецька міська рада, в рамках реконструкції будівлі залізничного вокзалу до Євро-2012, прийняла рішення, а міський голова почав судовий процес щодо одностороннього дострокового розірвання договорів оренди земель.

«Закон про підготовку до Євро-2012 говорить, що відшкодування втрат в таких випадках має бути завчасним. Нам же відшкодовувати втрати відмовляються, пропонуючи потім виділити землю в полі на околиці міста, де немає ні комунікацій, ні людей. Рішення судів має замовний характер, ігноруючи всі доводи та клопотання наших адвокатів», - стверджують підприємці.

За їхніми даними, у разі розірвання договорів оренди робочі місця втратять близько 200 осіб.