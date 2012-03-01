Рівень безробіття в ЄС зріс до 10,7%

Брюссель. У січні 2012 року рівень безробіття в єврозоні з урахуванням поправки на сезонність зріс до 10,7% проти 10,6% у грудні 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) у січні також зріс, порівняно з груднем 2011 року – до 10,1% проти 10,0%.

У січні 2012 року найнижчий рівень безробіття було зареєстровано в Австрії (4,0%), Нідерландах (5,0%) і Люксембурзі (5,1%).

Найбільший рівень безробіття у січні 2012 р. спостерігався в Іспанії (23,3%), Греції (19,9% у листопаді 2011), Ірландії і Португалії (по 14,8%).

За даними Євростату, в цілому в січні не мали роботи 16,925 млн. осіб в єврозоні і 24,325 млн. – у ЄС-27.

У січні 2011 року рівень безробіття в єврозоні становив 10,0%, в ЄС-27 – 9,5%.

До зони євро з січня 2011 року входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Безробіття в Польщі у січні перевищило 13%

Число зареєстрованих безробітних в Україні зросло до 520,9 тис.