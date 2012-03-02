У Луганську підписано угоду про соціальне партнерство з ДТЕК

2 березня Луганська обласна державна адміністрація, Луганська обласна рада і ВАТ «Донбаська паливно-енергетична компанія» (ДТЕК) підписали Угоду про співпрацю щодо соціально-економічного розвитку області в рамках соціального партнерства, повідомляє кореспондент УНІАН.

Угода спрямована на розвиток соціального партнерства і вирішення соціально-економічних проблем Луганської області та вибудовування ефективного діалогу між соціально відповідальним бізнесом і місцевими органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськістю.

«Для Луганщини така робота стає хорошою традицією. Такі угоди обласна влада вже уклала з цілою низкою великих промислових груп, які успішно працюють в області. Це ТНК-ВР, Індустріальний союз Донбасу, Північнодонецьке об`єднання «Азот», група «Трансмашхолдинг», - сказав під час церемонії підписання губернатор Луганщини Володимир ПРИСТЮК.

За його словами, компанія ДТЕК не тільки бере на себе зобов`язання із забезпечення стабільної роботи підприємств «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит», «Луганська ТЕС», але й вирішення цілої низки питань соціального розвитку міст Ровеньки, Свердловськ, Щастя.

«На сьогодні ДТЕК присутній у 8 областях, 29 містах, забезпечує роботою понад 100 тис. чоловік. Підписання соціальних угод ми почали з Луганської області. В результаті великої дискусії ми визначили п`ять напрямів співпраці: енергоефективність у комунальній сфері, охорона здоров`я, розвиток бізнес-середовища, розвиток соціально значущої інфраструктури; освіта, спорт, культура», - сказав під час церемонії підписання генеральний директор – голова правління ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО. «Я впевнений, що ми зможемо змінити стан міст (Ровеньки, Свердловськ, Щастя). Це не наша обіцянка, це наше зобов`язання. 15 млн. гривень на цей рік – це тільки початок, буде рости бізнес, вкладатимемо більше», - додав генеральний директор ДТЕК.