Виплати інвалідам війни з початку року збільшилися майже на третину — Тігіпко

Середній розмір виплат інвалідам війни зріс на 31,3%, порівняно з груднем 2011 року, і становив 2 тис. 927 грн. у лютому 2012 року (у грудні 2011 року середній розмір таких виплат становив 2 тис. 229 грн).

Про це віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявив на зустрічі з представниками Українського союзу ветеранів Афганістану, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Це найбільш значне підвищення виплат за час незалежності України для інвалідів і ветеранів війни, зокрема й учасників бойових дій. В цілому виплати інвалідам і ветеранам війни підвищуватимуться впродовж цього року чотири рази», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, середній розмір пенсій інвалідів, прирівняних до інвалідів Великої Вітчизняної війни, в 2012 році зріс з 2 тис. 232 до 3 тис. 095 грн. При цьому пенсії інвалідів першої групи збільшилися з 2 тис. 424 до 3 тис. 180 грн., другої - з 2 тис. 445 до 3 тис. 568 грн., третьої - з 1 тис. 937 до 2 тис. 515 грн.

Віце-прем`єр-міністр відзначив, що необхідно розглянути можливість збільшення виплат сім`ям загиблих і померлих учасників бойових дій. Важливою проблемою, яку необхідно вирішити найближчим часом, чиновник також назвав забезпечення інвалідів житлом.

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