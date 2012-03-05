У Криму хочуть ввести соцкартки для пільговиків зі знижкою 5-7%

Рада міністрів Автономної Республіки Крим має намір наприкінці травня – на початку червня 2012 року ввести соціальні картки для пільгових категорій громадян, за якими вони зможуть купувати продукти і ліки зі знижкою 5-7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соціальної політики регіону Олена СЕМИЧАСТНА.

«Значущість соціальної картки велика як ніколи, тому що в країні йдуть реформи, під час яких важливо максимально підтримати тих, хто потребує захисту: ветеранів, багатодітні сім`ї, інвалідів», - сказала міністр сьогодні на круглому столі в Сімферополі.

Виготовлення картки обійдеться в межах однієї гривні. Тендер проведуть наприкінці квітня. «До літа ми почнемо видачу картки», - зазначила О.СЕМИЧАСТНА.

Картки будуть з номером, також на них вкажуть телефони «гарячої лінії», куди можна звертатися з питаннями і побажаннями. «Безгоспної роздачі не буде», - підкреслила міністр.

Для того, щоб пільговики знали, де можна використовувати соціальну картку, на торгових об`єктах, що приєдналися до проекту, наклеять стікери з логотипом «Учасник програми «Соціальна картка кримчанина».

Представники громадських і профспілкових організацій Криму підтримали цю програму.

Проект наразі допрацьовується.

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