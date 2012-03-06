Янукович підготував на завтрашнє засідання Кабміну "нові соціальні ініціативи"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір завтра на засіданні Кабінету міністрів запропонувати низку нових соціальних ініціатив.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Міжнародного жіночого дня.
«Ми готуємо дуже серйозну соціальну програму, нові соціальні ініціативи, які я завтра буду проголошувати на засіданні Кабінету міністрів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він уточнив, що планує зробити пропозиції за різними соціальними напрямками. Зокрема, збільшити платежі і підняти рівень соціального захисту населення.
В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що у цьому році влада має намір запропонувати нову програму будівництва соціального житла. «Ми будемо видавати кредити на 10-15 років під дуже малі відсотки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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