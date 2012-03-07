Янукович на засіданні Кабміну озвучив нову соціальну програму держави

До кінця року 6 млн. українців повинні одержати компенсації вкладів в Ощадбанку у розмірі 1 тис. грн.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату українцям компенсації за вкладами в Ощадбанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., які не виплатили за часів попереднього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

При цьому він підкреслив, що такими виплатами уряд Миколи АЗАРОВА виконає обіцянку, дану попереднім урядом.

«Держава повинна займатися поверненням боргів своїм громадянам. Попередній уряд зупинив програму повернення заощаджень вкладникам Ощадбанку, але залишилася велика кількість громадян, які не змогли одержати обіцяні компенсації в 1 тис. грн. До таких громадян відноситься більш як 6 млн. Держава повинна виконувати свої зобов`язання, тому, починаючи з 1 червня і до кінця цього року, ця частина боргу повинна бути повернена», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він доручив уряду ретельно опрацювати питання щодо компенсації виплат і забезпечити порядок їх проведення.

«Щоб не було черг, стовпотворінь, які були у 2008 році», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він поклав відповідальність за відшкодування компенсації на прем`єр-міністра, віце-прем`єр-міністра з соціальних питань і голову Нацбанку.

«За це нестиме відповідальність, особисту відповідальність прем`єр-міністр разом з віце-прем`єр-міністром із соціальних питань і керівник Центрального банку. Майте це на увазі, - сказав Президент.

Довідка УНІАН. Стратегія і способи відновлення знецінених грошових заощаджень і страхових вкладів, розміщених до 2 січня 1992 року в установах «Ощадного банку СРСР» і державного страхування СРСР, які діяли на території України, а також у державних цінних паперах: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов`язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР - визначені Законом України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”.

Відповідно до ст. 6 цього закону, компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться виключно у грошовій формі за рахунок державного бюджету на відповідний рік.

За даними Міністерства фінансів, компенсація знецінених вкладів радянського Ощадбанку буде відновлена у разі наявності додаткових коштів у державному бюджеті. Законом «Про Державний бюджет України на 2011 рік» витрати на компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених в установи «Ощадного банку СРСР» і державного страхування СРСР, які діяли на території України, не були передбачені.

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Янукович виступає за збільшення допомоги соціально незахищеним категоріям населення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за збільшення розмірів допомоги соціально незахищеним категоріям населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи під час розширеного засідання Кабінету міністрів України.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ доручив уряду провести, починаючи з квітня 2012 року, поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам.

Крім того, глава держави доручив Кабміну розробити план поетапного збільшення допомоги для сімей з дітьми.

Також В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що чиновники та соціальні працівники повинні особисто вивчати проблеми соціально незахищених категорій громадян.

«Треба цікавитись проблемами людей», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що органи місцевої влади мають приділяти особливу увагу багатодітним сім’ям та інвалідам.

Крім того, Президент поставив завдання органам виконавчої влади до кінця року закрити питання забезпечення інвалідів протезами і колясками.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на особливій увазі влади до дітей з ДЦП.

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Янукович доручив збільшити доплату до пенсій ветеранам війни до 9 травня на 30-50%

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив збільшити доплату до пенсій ветеранам війни до 9 травня від 30% до 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

Президент наголосив на необхідності потурбуватися про ветеранів війни, які при цьогорічному перерахунку пенсій залишились поза увагою.

«Розмір доплати до пенсії для різних категорій ветеранів війни повинен у травні зрости від 30% до 50%», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, інваліди війни також не повинні залишитися поза увагою держави.

В.ЯНУКОВИЧ доручив до свята Перемоги збільшити одноразову грошову допомогу вдвічі, і в залежності від категорій інвалідності надавати від 1720 грн. до 2200 грн.

Він закликав відновити справедливість по відношенню до 173 тисяч сімей померлих інвалідів війни.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні такі члени сімей отримують на 14% менше, ніж члени родин загиблих військовослужбовців, і цю ситуацію потрібно виправити й урівняти ці дві категорії.

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Президент доручив уряду забезпечити скорочення черг на отримання житла та зниження ціни на нерухомість

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити скорочення черг на отримання житла та зниження ціни на нерухомість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

Президент підкреслив, що уряд має взяти під контроль питання зменшення черг громадян на отримання житла.

Він назвав неприпустимим те, що люди по 20 років стоять у таких чергах.

В.ЯНУКОВИЧ також порадив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ звернути увагу на вартість житла. «Воно не повинно бути необгрунтовано переобтяжене фінансово», - сказав Президент.

Він закликав місцеві органи влади не переобтяжувати будівельні компанії своїми замовленнями на житло. «Дайте трохи кисню (будівельникам – УНІАН). Дайте їм дихати. Не беріть за горло… 10-20 квартир… Я розумію, що потрібно, але будівельникам треба працювати», - сказав Президент.

Він попросив міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія БЛИЗНЮКА спільно з представниками будівельних компаній подивитись, що їм заважає у роботі, чого не вистачає в законодавстві для ефективного розвитку галузі.

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В Україні з травня розпочнеться програма іпотечного кредитування під 2-3% річних

В Україні з травня ц.р. розпочне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

«З травня почне працювати державна іпотека – програма кредитування під житлове будівництво. Вартість кредиту для людей становитиме не більше 2-3%. Інше компенсує банкам держава. Терміни таких кредитів будуть розраховані на 10-15 років», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що реалізація даної програми дасть змогу «завантажити» будівельні компанії, підняти рівень виробництва будівельних матеріалів, збільшити попит на українську металопродукцію на внутрішньому ринку.

Крім того, програма забезпечення громадян доступним житлом сприятиме економічному розвитку держави.

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Янукович доручив з 1 травня додати в середньому по 100 грн. тим, хто вийшов на пенсію до 2008 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив з 1 травня підвищити в середньому на 100 грн. пенсії тим, хто вийшов на пенсію до 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ назвав ненормальним той факт, що лише через різницю у часі виходу на пенсію люди отримують суттєво менші пенсії.

«Таку несправедливість треба викорінювати. Тому я доручаю уряду провести поетапний перерахунок пенсій», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, вже з 1 травня майже 9 млн. пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2008 року, повинні додатково отримати в середньому по 100 грн.

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Азаров обіцяє при внесенні змін до держбюджету на 2012 рік передбачити нові соціальні ініціативи Президента Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє при внесенні змін до державного бюджету на 2012 рік передбачити соціальні ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, озвучені ним на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду сказав у своєму виступі на розширеному засіданні Кабміну.

М.АЗАРОВ назвав сьогоднішнє засідання історичним, оскільки вперше за 20 років незалежності глава держави поставив такі масштабні й комплексні завдання в соціальній політиці держави.

«Безумовно, уряд має найближчим часом усі ці заходи реалізувати у вигляді поправки до закону про державний бюджет на 2012 рік, врахувати при плануванні бюджету 2013 року, й реалізувати у великій кількості нормативних актів і рішень уряду», - сказав М.АЗАРОВ.

Він додав, що підвищувати соціальні стандарти уряд має за рахунок зростання економіки, покращення адміністрування податків і підвищення ефективності праці на підприємствах.

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Азаров ініціює впровадження «проектного менеджменту» при виконанні соціальних завдань, поставлених Януковичем

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне впровадження «проектного менеджменту» при виконанні завдань у соціальній сфері, поставлених Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

«Що стосується практичної організації тих завдань, які Ви (В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН) поставили, перш за все, ми впровадимо проектний менеджмент. За кожну ініціативу, як за проект, відповідатиме конкретне або міністерство, або віце-прем`єр-міністр, якщо йдеться про групу міністерств і відомств», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, для ефективного виконання соціальних реформ буде визначено етапи реалізації проектів, «абсолютно зрозумілі, прозорі для людей контрольні показники виконання проектів».

Крім того, М.АЗАРОВ ще раз підкреслив, що уряд забезпечить адресність, доступність соціального захисту й соціальних послуг.

Він зазначив, що уряд значно спростив систему призначення субсидій в Україні, проте досі є люди, які субсидії не отримують.

Також глава уряду підкреслив важливість при проведенні соціальних реформ ролі громадських організацій і моніторингу за виконанням соціальних завдань, що стоять перед владою.

«І не просто система моніторингу, але й система зворотного зв`язку між тими органами, які реалізовуватимуть соціальні ініціативи Президента, і громадянським суспільством», - підкреслив М.АЗАРОВ.