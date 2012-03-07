До кінця року рівень безробіття в Україні скоротиться з 7,8% до 7,2% - Тігіпко

До кінця цього року рівень безробіття в Україні, за методологією Міжнародної організації праці (МОП), скоротиться з 7,8% до 7,2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО заявив сьогодні під час урядового засідання за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Буквально за два роки рівень безробіття (за методологією МОП - УНІАН) скоротився з 9% до 7,8%. До кінця року ми можемо мати приблизно 7,2%, що буде на 3% менше, ніж у середньому по Європі», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, в Україні рівень безробіття серед молоді майже в тричі вищий, ніж у середньому по країні, й досягає 20%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, в Україні число зареєстрованих безробітних у січні 2012 року зросло на 7,9%, або на 38,1 тис. осіб, і на 1 лютого становило 520,9 тис.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом по Україні на 1 лютого 2012 року становив 1,9% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2012 року – 1,8%).

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