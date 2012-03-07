Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО наполягає на необхідності розробити контрактне право.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні під час засідання Кабінету міністрів за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Нам необхідно також запровадити нові стимули для роботодавців. Який сенс інвестувати кошти в людину, відправляти її за кордон на стажування, якщо вона завтра може піти і буквально не розрахуватися, плюс може виїхати за кордон, маючи хорошу кваліфікацію, - сказав він. - Я вважаю, що тут терміново необхідно відпрацювати контрактне право, щоб людина могла мати з підприємством справедливий договір».

Крім того, С.ТІГІПКО наполягає на звільненні від сплати єдиного соціального внеску, приміром, терміном на рік роботодавця, який працевлаштовує людину на перше робоче місце після навчання. «Не багато ми втратимо, але давати зобов`язання, що після цього року він (роботодавець — УНІАН) хоча б 6 місяців утримає людину на роботі. Якщо ні — компенсує державі втрати».

Також, на його думку, необхідно звільнити від сплати єдиного соціального внеску підприємства, які створюють додаткові робочі місця.