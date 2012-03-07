Інститут демографії і соцдосліджень запропонував нові варіанти оподаткування

Інститут демографії і соціальних досліджень пропонує ряд змін для поліпшення соціально-економічного стану в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні директор інституту академік Ела ЛІБАНОВА на розширеному засіданні Кабінету міністрів за участі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Зокрема, серед озвучених пропозицій - введення податку на нерухомість, а також сплата усіх податків населенням не за місцем роботи, а за місцем проживання.

«Коли люди, наприклад, живуть у Василькові, а працюють у Києві, то у Василькові грошей немає. А звідки вони візьмуться, адже всі платять податки за місцем роботи», - сказала Е.ЛІБАНОВА.

Наступною пропозицією є обмеження готівкового обігу коштів.

«Я не упевнена у тому, що ми повинні встановлювати грошову межу, скажімо, понад 5 або 50 тис. платити тільки готівкою. Швидше за все, потрібно встановлювати диференціювання за різними секторами грошового обігу. Але це потрібно обов`язково робити, тому що без цього ми не зможемо зупинити корупцію і тенізацию економіки», - сказала Е.ЛІБАНОВА.

При цьому вона вважає, що необхідно ввести уніфіковану соціальну карту для виплати зарплат, пенсій, соціальних і компенсаційних виплат, а також інших соціальних і страхових гарантій. Вона зазначила, що такий експеримент вже проводиться у Чернівецькій області, і така система ефективно працює в Естонії.

«Це дуже ефективний метод. Ми, врешті-решт, з`ясуємо, хто, скільки і що отримує», - сказала Е.ЛІБАНОВА.

Крім того, інститут пропонує удосконалити систему обліку доходів і оцінювати їх за витратною частиною.

«Ми повинні оцінювати рівень доходів за витратами. Тобто звітувати потрібно не за доходами, а за витратами - що куплено і за які кошти. Тоді це дасть можливість простежити, чи дійсно людина витрачає те, що має», - сказала директор інституту.

Вона зазначила, що на сьогодні така норма діє для держчиновників, проте її необхідно поширити на «широкі верстви населення».

Крім того, необхідно ввести непряму оцінку доходів.