Інститут демографії і соцдосліджень запропонував нові варіанти оподаткування

13:43, 07 березня 2012
Соцполітика
0

Інститут демографії і соціальних досліджень пропонує ряд змін для поліпшення соціально-економічного стану в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні директор інституту академік Ела ЛІБАНОВА на розширеному засіданні Кабінету міністрів за участі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Зокрема, серед озвучених пропозицій - введення податку на нерухомість, а також сплата усіх податків населенням не за місцем роботи, а за місцем проживання.

«Коли люди, наприклад, живуть у Василькові, а працюють у Києві, то у Василькові грошей немає. А звідки вони візьмуться, адже всі платять податки за місцем роботи», - сказала Е.ЛІБАНОВА.

Наступною пропозицією є обмеження готівкового обігу коштів.

«Я не упевнена у тому, що ми повинні встановлювати грошову межу, скажімо, понад 5 або 50 тис. платити тільки готівкою. Швидше за все, потрібно встановлювати диференціювання за різними секторами грошового обігу. Але це потрібно обов`язково робити, тому що без цього ми не зможемо зупинити корупцію і тенізацию економіки», - сказала Е.ЛІБАНОВА.

При цьому вона вважає, що необхідно ввести уніфіковану соціальну карту для виплати зарплат, пенсій, соціальних і компенсаційних виплат, а також інших соціальних і страхових гарантій. Вона зазначила, що такий експеримент вже проводиться у Чернівецькій області, і така система ефективно працює в Естонії.

«Це дуже ефективний метод. Ми, врешті-решт, з`ясуємо, хто, скільки і що отримує», - сказала Е.ЛІБАНОВА.

Крім того, інститут пропонує удосконалити систему обліку доходів і оцінювати їх за витратною частиною.

«Ми повинні оцінювати рівень доходів за витратами. Тобто звітувати потрібно не за доходами, а за витратами - що куплено і за які кошти. Тоді це дасть можливість простежити, чи дійсно людина витрачає те, що має», - сказала директор інституту.

Вона зазначила, що на сьогодні така норма діє для держчиновників, проте її необхідно поширити на «широкі верстви населення».

Крім того, необхідно ввести непряму оцінку доходів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter