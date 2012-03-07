Тігіпко запевняє - гроші на соціальні ініціативи Януковича є. Нарахував 16 млрд. грн.

На реалізацію соціальних ініціатив, озвучених сьогодні Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ на розширеному засіданні Кабінету міністрів, необхідно близько 16 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після засідання Кабміну віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Якщо не рахувати по будівництву, по іпотеці, то необхідно близько 16 млрд. грн. разом з виплатами за вкладами (Ощадбанку СРСР – УНІАН)», - сказав він.

С.ТІГІПКО зазначив, що ця сума була заздалегідь прорахована і у Міністерства фінансів є ці кошти.

«Що стосується надходжень і витратної частини, то ми повністю порахували ці ініціативи», - сказав С.ТІГІПКО.

Кажучи про джерела надходжень коштів на реалізацію соціальних ініціатив, він зазначив, що, зокрема, це можуть бути надходження від введення податку на багатство, яке підтримав сьогодні Президент.

Також, за словами віце-прем`єра, «є хороша динаміка з надходжень у митницю».

«Те, що в будь-якій ситуації ми маємо повернути вклади (Ощадбанку СРСР – УНІАН), це, здається, очевидно. Адже рішення були прийняті (щодо виплати втрачених вкладів – УНІАН), хтось одержав, хтось недоодержав, або не одержав. Я вважаю це просто неправильним. Це зобов`язання держави, держава має відповідати за свої зобов`язання», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ озвучив ряд соціальних ініціатив, серед яких: компенсація до кінця року вкладів в Ощадбанку в розмірі 1 тис. грн.; підвищення з 1 травня в середньому на 100 грн. пенсії тим, хто вийшов на пенсію до 2008 року; початок роботи з 1 травня програми іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних терміном на 10-15 років; тощо.