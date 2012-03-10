Голови трьох облрад назвали популістськими соціальні ініціативи Януковича

Голови Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської обласних рад, представники ВО «Свобода» Олексій КАЙДА, Олександр СИЧ та Олег ПАНЬКЕВИЧ називають популістськими соціальні ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН спільній заяві, оприлюдненій Тернопільською обласною організацією ВО «Свобода».

«На засіданні уряду в середу Віктор ЯНУКОВИЧ озвучив чергові ініціативи з «покращення життя» українців. Протягом останніх двох років подібні «покращення» вже встигли зруйнувати малий та середній бізнес, залишили незахищеними найбільш соціально вразливі верстви населення. Розуміючи, що на парламентських виборах восени українці гідно оцінять усі ці «ініціативи», окупаційний режим вдався до тактики, випробуваної ще 2004 року: ті, хто тотально пограбував державу і народ, тепер обіцяють кинути українцям кістку», – йдеться у заяві.

Голови трьох облрад висловлюють переконання, що запропоновані владою ініціативи не підкріплені жодною конкретикою, а «там, де й були озвучені хоч якісь цифри, очевидною є їхня невідповідність сьогоднішнім українським реаліям».

«Цинічний популізм на кшталт «психічно хворим – сімейний затишок» і такі «ініціативи», як мізерне, але раптове підняття пенсій, виплати вкладникам Ощадбанку, державна програма іпотеки... Звідки ж взяти гроші, якщо діючий режим насправді не пропонує жодних реальних механізмів реформування економіки, а лише планує одноразово кинути українцям «передвиборчу кістку»? Як справжній злодій, ця влада хоче навіть ці подачки проштовхнути ціною погіршення в довгостроковому плані життя простого українця. Адже за ці мізерні передвиборчі виплати народ, цілком імовірно, отримає або ріст інфляції (через банальний «друк» гривні), або поглиблення боргової ями, в яку заганяють наших дітей. Хоча вже готується механізм, згідно з яким усі невдачі після цих великих прожектів (у тому числі й банальне недофінансування запланованих виплат) спихнуть на місцеву владу», – стверджують голови облрад.

Автори заяви наголошують, що ініціативи влади щодо запровадження податку на розкіш, який би міг забезпечити чималі надходження до бюджету, так і залишилися порожніми розмовами.

«Відчувши настрої українців та їхнє ставлення до олігархів, режим спробував задобрити народ згадкою про «запровадження податку на багатство». Але жодної конкретики не видно. Цілком імовірно, що все закінчиться мізерними стягненнями з утримувачів цього режиму. Для зменшення поляризації суспільства потрібно не раз на рік згадувати про податок на багатство, а докорінно змінювати податкову систему держави, щоби привести її у відповідність до вимог соціальної справедливості. Слід зменшити фіскальний тиск держави на всі верстви працівників, у тому числі – на дрібне й середнє підприємництво, запровадивши прогресивну шкалу оподаткування за принципом: «малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки». Запровадити єдиний соціальний податок з доходів громадян з прогресивною шкалою оподаткування та базовою ставкою у розмірі 20%. Не оподатковувати доходи громадян у розмірі мінімальної заробітної плати. І, безперечно, встановити значні прогресивні податки на розкіш», – сказано в заяві.

Голови трьох облрад також вимагають запровадити єдиний державний електронний реєстр громадян, для яких законодавством передбачено пільги, компенсації та інші соціальні гарантії, з відкритим доступом до основних даних кожного пільговика, і посилити кримінальну відповідальність за незаконне отримання статусу пільговика.