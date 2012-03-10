Українські учасники МПР перетинають кордон з Польщею 10-11 разів на місяць – дослідження

Варшава. Громадяни України в рамках упровадженого в 2009 році малого прикордонного руху (МПР) перетинають кордон із Польщею, в середньому, по 10-11 разів на місяць.

Про це свідчить результати проведеного Польською прикордонною службою дослідження, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Прикордонники повідомили, що, як правило, не збирають дані про те, скільки людей перетинають зовнішній кордон Польщі, що входить до Євросоюзу і Шенгенської зони, фіксуючи лише кількість перетинів.

"У квітні 2011 року, як виняток, провели аналіз активності різних груп, що перетинають польсько-український кордон у рамках МПР у конкретних пунктах пропуску", - зазначили прикордонники, відповідаючи на запит агентства.

Результати показали, що, наприклад, у пункті пропуску "Хребенне - Рава-Руська" (Львівська область) за цей місяць зафіксовано понад 170 тис. перетинів кордону. При цьому, понад 60 тис. з них припало на майже 6 тисяч власників дозволів МПР.

"Один з них проїхав спільний кордон за місяць рекордні 64 рази, зокрема 5 разів упродовж однієї доби", - зазначили прикордонники.

У пункті пропуску Медика - Шегині (Львівська область) майже 140 тис. раз кордон перетнули майже 13 тисяч учасників малого прикордонного руху, а загальна кількість перетинів за місяць становила близько 300 тисяч.

За даними прикордонників, на цьому пункті було зафіксовано ще більший рекорд: 139 перетинів за місяць однією людиною, зокрема 11 разів за одну добу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Польської прикордонної служби, на початок поточного року дозволи МПР мали близько 100 тисяч українців.

Частка прикордонного руху в рамках МПР торік зросла майже до 50% від загального пасажиропотоку, що становив 14 млн. перетинів, з близько 10% у другій половині 2009 року.

Довідка УНІАН. Власники дозволів МПР, які мають право одержати жителі районів, що розташовані не далі як за 30 кілометрів від польського кордону, можуть з ними в`їжджати до Польщі максимум на 30 км углиб країни.

Дозвіл коштує 20 євро, видається на 2 або 5 років і дозволяє їх власникам в`їжджати на польську територію необмежену кількість раз, але перебувати в країні не більше 3 місяців упродовж півроку.

Для поїздок далі за прикордонну зону і більш тривалого перебування кожен зобов`язаний одержати польську або шенгенську візу.