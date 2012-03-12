Відшкодовуватимуть вартість ліків лише тяжкохворим

Ініціатива про введення в Україні часткового відшкодування вартості ліків стосуватиметься лише тих груп пацієнтів, де спостерігається найвища захворюваність і смертність.

Про це тижневику «Дзеркало тижня. Україна» повідомив голова Державної служби України з лікарських засобів Олексій СОЛОВЙОВ.

«Щодо часткового відшкодування вартості ліків, то слід зазначити, що в усіх країнах реімбурсації (відшкодуванню) підлягають групи пацієнтів, де спостерігається найвища захворюваність і найвища смертність. Ми, ймовірно, підемо цим самим шляхом, тобто визначимо перелік захворювань, де лікарське забезпечення, точніше, вартість ліків, підлягатиме частковому відшкодуванню», - сказав О.СОЛОВЙОВ.

За його словами, рівень цього відшкодування залежатиме від економічної ситуації в країні, від можливостей державного і місцевих бюджетів.

«Запровадження процедури реімбурсації стане другим етапом цієї реформи. Для нас зараз основне завдання - зупинити безпідставне зростання вартості лікарських препаратів на фармацевтичному ринку України», - відзначив О.СОЛОВЙОВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня міністр охорони здоров`я Раїса БОГАТИРЬОВА підписала наказ про створення групи із запровадженню європейської практики часткової компенсації вартості ліків (у першу чергу соціальних), а також введення референтних цін, в результаті чого вартість ліків для населення може впасти від 20% до двох разів.

Як стало відомо ZN.UA, робоча група у тижневий термін має розробити умови переходу на референтні ціни (єдині узгоджені ціни на однотипні ліки різних виробників) і визначити умови запровадження в Україні процедури часткової реімбурсації (відшкодування) вартості ліків. Групу очолив О.СОЛОВЙОВ.

7 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабміну поступово ввести референтні ціни на ліки. Водночас, за його словами, робити ці кроки потрібно обережно і поступово. Розпочати, на думку В.ЯНУКОВИЧА, потрібно з пілотної групи ліків для тих категорій громадян, які в них найбільше мають потребу. Він, зокрема, відзначив, що 7 млн. пенсіонерів регулярно вживають ліки від гіпертонії, а Україна за рівнем смертності від серцево-судинних захворювань випереджає сусідні країни.