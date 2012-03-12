У Харкові чорнобильці та підприємці розпочали безстрокову акцію протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 15 членів громадського об’єднання ветеранів Чорнобиля «Чорнобильський Спас» і членів підприємницьких організацій міста вийшли на пікет під стіни Харківської міської ради.

Пікетувальники тримають національні прапори та прапори громадського об’єднання ветеранів Чорнобиля «Чорнобильський Спас».

Голова харківського осередку об’єднання «Чорнобильський Спас» Борис КОРОТКОВ наголосив, що чорнобильці та підприємці відсьогодні щоденно пікетуватимуть міську раду з вимогою не обмежувати право громадян на мирні акції протесту.

Він обурився фактами заборони через суд за поданням міської влади мирних акцій ліквідаторів 14 та 23 лютого. «Головне – це змусити керівництво Харкова поважати людей, які виступають із протестними акціями. Якщо вийшло хоч і 10 осіб, нехай висловлюють свою думку», - наголосив Б.КОРОТКОВ.

Він додав, що ліквідатори також вимагають припинити «міліцейське свавілля» і безпідставне кримінальне переслідування чорнобильців, виконувати рішення судів про призначення пенсій та доплат, а також створити у Харкові чорнобильський музей.

За словами Б.КОРОТКОВА, підприємці, які долучилися до акції, вимагатимуть не зносити кіоски і магазини, де працює більшість малих підприємців Харкова.

Як сказав Б.КОРОТКОВ, якщо місцева влада не дослухається до вимог протестувальників, чорнобильці направлять до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звернення з вимогою відправити у відставку голову Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА.

Він також не виключив можливості перенесення безстрокового пікету на площу Свободи під Харківську облдержадміністрацію.

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