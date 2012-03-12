Кабмін повинен запропонувати зміни до бюджету з урахуванням соцініціатив Януковича - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що уряд найближчим часом має запропонувати зміни до державного бюджету з урахуванням соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.

О.ЄФРЕМОВ закликав усіх «об`єднатися, незалежно від забарвлення і політичної спрямованості, і ухвалити рішення, які б сприяли покращенню життя наших людей».

Він виступив з проханням до віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА, щоб той «доповів на засіданні уряду про те, що нам найближчим часом необхідні зміни до державного бюджету, тому що за цілою низкою питань без внесення змін до державного бюджету це виконати (ініціативи Президента – УНІАН) неможливо».

Також О.ЄФРЕМОВ зазначив, що народним депутатам необхідно буде підготувати ряд законопроектів, які б передбачали виконання ініціатив В.ЯНУКОВИЧА.

Лідер фракції Партії регіонів вважає, що у п`ятницю, 16 березня, під час Години питань до уряду доцільно було б заслухати інформацію і прем`єр-міністра, і міністра фінансів, і віце-прем`єр-міністра С.ТІГІПКА зі всіх цих питань.