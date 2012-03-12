Акімова про соціальні ініціативи Президента, інфляцію, переговори з МВФ...

На реалізацію ініціатив Президента у 2012 р. потрібно близько 16 млрд. грн. - Акімова

На реалізацію ініціатив Президента поточного року потрібно в близько 16 млрд. грн., без урахування витрат на програму іпотечного кредитування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА сьогодні на брифінгу.

«Приблизна оцінка всього обсягу, без програми іпотечного кредитування, становить близько 16 млрд. грн. на сьогодні», - сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона відзначила, що 10 млрд. з цієї суми будуть витрачені на збільшення пенсій для різних категорій. І.АКІМОВА в чергове підкреслила, що кошти для реалізації соціальних ініціатив будуть одержані за рахунок збільшення економічного зростання.

«Збільшення економічного зростання за наслідками першого кварталу дозволить переглянути прибуткову і, відповідно, витратну частину бюджету. На сьогодні, за приблизними оцінками Міністерства фінансів, вже є додаткові 10-11 млрд. грн., які надходять, насамперед, за рахунок перевищення планових показників щодо ПДВ і податку на прибуток», - сказала І.АКІМОВА.

Вона також відзначила, що збільшення доходів очікується від дії закону про податок на багатство. «Цей закон, принаймні, у перші роки дії може принести, за різними оцінками, до півмільярда гривень». Також збільшення доходів обсягом 5-5,5 млрд. грн. очікується після ухвалення закону про лібералізацію ринку видобутку корисних копалин.

Як повідомляв УНІАН,під час урядового засідання 7 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висунув завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши у ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, що вийшли на пенсії до 2008 року (це стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

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АП не очікує ускладнень у переговорах з МВФ у результаті реалізації соцініціатив Президента

Адміністрація Президента не очікує ускладнень у переговорах з МВФ у результаті реалізації соціальних ініціатив Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА на брифінгу.

Вона відзначила, що основною проблемою у переговорах з МВФ залишається питання підвищення тарифів.

«Ви розумієте, що тема соціальних ініціатив тарифи не зачіпає. Тому з цього погляду істотної дії на наші відносини з МВФ, мабуть, не матиме», - сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, під час урядового засідання 7 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед Кабінетом Міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши у ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (це стосуватиметься близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

Програма співпраці України і МВФ, прийнята в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 роки. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

22 грудня 2010 року був виділений другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати низку вимог, зокрема підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.

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Збільшення соціальних виплат може підвищити інфляцію максимум на 1,5%

Збільшення соціальних виплат, ініційованих Президентом України, може підвищити інфляцію максимум на 1,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА на брифінгу.

«За розрахунками Мінфіну з Нацбанком, рівень інфляційного тиску, саме пов'язаний з цими виплатами, не може перевищити 1-1,5 процентних пунктів», - сказала І.АКІМОВА. При цьому вона відзначила, що ці дані є попередніми. «Це попередні розрахунки, але вони виглядають достатньо переконливо», - сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, під час урядового засідання 7 березня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (це стосуватиметься близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

Інфляція в Україні в лютому 2012 року порівняно з січнем 2012 року становила 0,2%, проти лютого 2011 року – 3%.

Держбюджетом України на поточний рік передбачено прогноз інфляції на рівні 7,9%.