"Вітіна тисяча" - бомба уповільненої дії

Можна з впевненістю сказати - у Партії регіонів стартувала передвиборна кампанія. І почалася вона традиційно для влади будь-якого кольору - з популістських проектів. Їх оприлюднив «керманич» правлячої команди Віктор Янукович. Основні заманливі пропозиції для народу: підвищення пенсійних виплат, доступна іпотека та компенсація радянських вкладів. На все про все знадобиться, за словами віце-прем'єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, приблизно 16 млрд. грн., дана сума була попередньо прорахована, і у Мінфіну ці кошти є. Джерелами фінансування можуть стати, як уточнив Тігіпко, надходження від введення податку на багатство (дуже добре експлуатують, м'яко кажучи, нелюбов українців до олігархів), а також «доходи» митниці. Але озвучити ідею - одне, а реалізувати - інше. Однак і тут вихід знайшли. Наприклад, щодо виплат за вкладами Ощадбанку СРСР (що в принципі нереально) вже надійшла пропозиція, як начебто і повернути, але водночас цього не робити...

А тепер для більшого осмислення електоратом президентських «слоганів»: державний і гарантований державою борг України за 2011 рік зріс на 9%, досягнувши 59,21 млрд. дол., дефіцит зовнішньоторговельного балансу зріс в 2,2 рази - до 6,7 млрд. дол., негативне сальдо зведеного платіжного балансу тільки в січні склало 889 млн. дол. (весь обсяг сальдо був перекритий резервами Нацбанку), золотовалютні резерви НБУ продовжують таути - в лютому на 1%, до 31,05 млрд. дол. Крім того, до кінця року Україна повинна погасити позики й виплатити відсотки за ними на суму близько 7 млрд. дол. (дохідна частина бюджету-2012 - 332 млрд. грн.). Велика частина повернень припаде на осінь-зиму. Причому економіка України в питанні підвищення соціалки не допоможе - в кінці минулого року уряд погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2012 року з 5% до 3,9%, прогноз номінального ВВП скорочений на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн., прогноз інфляції - 7,9%. Плюс газове питання, вирішенням якого може стати здача ГТС і основних економічних активів Україною (що передбачає повний контроль нашої країни Кремлем), а також сумнівні перспективи євроінтеграції через «демократичні» основи політики влади і тупиковий стан відносин з МВФ (гра триває - Україна не згортає переговори, аби не злякати інвесторів, при цьому гроші, за заявами влади, не такі вже й важливі - зараз обговорюються нові джерела фінансування, правда, під великі відсотки).

Так де ж ми візьмемо гроші на виборні обіцянки влади, наприклад, на виплату радянських вкладів? Але президент наполягає: «Колишній уряд зупинив програму повернення заощаджень вкладникам Ощадбанку, але залишилася велика кількість громадян, які не змогли отримати обіцяні компенсації в 1 тис. грн. До таких належать більше 6 млн. українців. Держава повинна виконувати свої зобов'язання, тому, починаючи з 1 червня і до кінця цього року, цю частину боргу потрібно повернути».

До речі, хочеться нагадати правлячій команді, що коли уряд Юлії Тимошенко став відшкодовувати вклади Ощадбанку СРСР, вона першою, правда, тоді в ролі опозиції, розкритикувала такі дії. Що ж тепер – второваною стежкою...

Причому за програш у цій справі вже «призначено» відповідальних - «прем'єр-міністр разом з віце-прем'єр-міністром із соціальних питань і керівник Центрального банку. Майте це на увазі», заявив президент.

Тут варто зазначити, що питання відшкодування вкладів Ощадбанку СРСР розглядалося парламентом ще в квітні 2011 року. Тоді ж була створена робоча група, але до цього дня результати її «досліджень» не оприлюднили. Єдина заява прозвучала з вуст першого віце-спікера Адама Мартинюка (КПУ) - сума боргу перед вкладниками перевищує 131 млрд. грн., але «з урахуванням 20-річної інфляції показник збільшився до 1 трлн грн.». По-моєму, важлива деталь. Адже в далекому жовтні 1996 року ВР прийняла Закон «Про держгарантії відновлення заощаджень громадян України», яким і фіксувався борг у розмірі 131,96 млрд. грн., а також визначався порядок виплати вкладів Ощадбанку СРСР. Зокрема, до 2008 року держава виплатила близько 9 млрд. грн. У 2008 році рішенням уряду Юлії Тимошенко на виплати було виділено з бюджету ще 6,061 млрд. грн. Вкладники мали право на компенсацію в розмірі 1 тис. грн., їх спадкоємці - до 500 грн. Але в липні 2009 року Кабмін на невизначений термін припинив виплати через нестабільну економічну ситуацію. Тоді Тимошенко обіцяла з 1 січня 2010 року відновити їх: «До 2008 року ми навіть не мали реєстру вкладників. Ми зробили його. Таких виявилося 8,5 млн. осіб. У 2008 році ми виплатили 6,5 млн. осіб компенсації по тисячі гривень. Залишилося ще 2 млн. осіб, але президент і парламент заблокували поправки до бюджету, де були закладені ці кошти. У 2009 році - криза. У 2010 році з 1 січня плануємо відновити виплати... Після президентських виборів ми не будемо мати протидії і відновимо цю програму».

Але не судилося цій ідеї реалізуватися, вибори програли. Тепер нова команда взялася за старе. Правда, в бюджеті на 2012 рік відповідна розтратна стаття відсутня.

*** Стратегія і способи відновлення знецінених грошових заощаджень і страхових внесків, розміщених до 2 січня 1992 року в установах «Ощадного банку СРСР» і державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також в державних цінних паперах: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР - визначені Законом України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України". Відповідно до ст. 6 зазначеного закону, компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться виключно в грошовій формі за рахунок державного бюджету на відповідний рік.

Після заяви президента та представників Кабміну про соціальний «прорив було безліч коментарів на цю тему. Особливо барвистих від голів Тернопільської, Івано-Франківського та Львівського обласних рад (ВО «Свобода» - Олексій Кайда, Олександр Сич і Олег Панькевич). «На засіданні уряду в середу Віктор Янукович озвучив чергові ініціативи щодо «поліпшення життя» українців. Протягом останніх двох років подібні «поліпшення» вже встигли зруйнувати малий та середній бізнес, залишили незахищеними найбільш соціально вразливі верстви населення. Розуміючи, що на парламентських виборах восени українці гідно оцінять усі ці «ініціативи», окупаційний режим вдався до тактики, випробуваної ще в 2004 році: ті, хто тотально пограбував державу і народ, тепер обіцяють кинути українцям кістку, - йдеться в їх спільній заяві. - ...Як справжній злодій ця влада хоче навіть ці подачки проштовхнути ціною погіршення в довгостроковому плані життя рядового українця. Адже за ці мізерні передвиборні виплати народ, цілком ймовірно, отримає або зростання інфляції (через банальний «друк» гривні), або поглиблення боргової ями, в яку заганяють наших дітей. Хоча вже готується механізм, за яким всі невдачі після цих великих прожектів (у тому числі і банальне недофінансування запланованих виплат) спихнуть на місцеву владу».

Мабуть, ознайомившись з думкою супротивників соціальних нововведень, президент трохи змінив тактику. Він заявив, що влада запропонує вкладникам Ощадбанку СРСР вигідні депозитні умови для збереження цих грошей.

«Ми розраховуємо на те, що нам вдасться якусь частину людей переконати, аби люди залишили ці кошти на своїх рахунках - тобто, не отримували готівкою, а залишили на рахунках. Ми для цього створимо вигідні умови», - сказав глава держави. Янукович вважає, що такий крок буде не тільки працювати на зміцнення ліквідності національних банків, але й дозволить досягти зниження кредитних ставок для фінансування та інвестицій у різні галузі економіки України. Як зазначив президент, безперечно, під час виплати боргів вкладникам Ощадбанку СРСР в обіг ввійде істотна грошова маса, «дуже важливо, щоб ми не зірвали тут і інфляцію, і курс...»

Тобто, влада зізнається, що її соціальна «опіка» - бомба уповільненої дії.

Але як стверджує перший заступник Адміністрації Президента Ірина Акімова, збільшення соціальних виплат, ініційованих президентом, може підвищити інфляцію максимум на 1,5%.

Завідувач сектором грошово-фінансової стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Молдован вважає, що «якщо виплати вкладникам Ощадбанку СРСР обмежаться одноразовими державними трансфертами в розмірі 1 тис. грн., то серйозного тиску на інфляцію і курс гривні це не матиме. Але зовсім інше питання, що подібна пропозиція - приклад неефективності використання бюджетних грошей. Їх роздача не повинна бути самоціллю. Державної підтримки в сьогоднішніх умовах вимагають, перш за все, соціально незахищені верстви населення (пенсіонери, люди з обмеженими фізичними можливостями, чорнобильці, сироти тощо), а не колишні вкладники Ощадбанку СРСР, до яких належать представники різних соціальних груп.

Якщо в уряду є вільні гроші, то їх варто спрямувати на підтримку конкретних груп, збільшивши розміри виплат і трансфертів. Крім того, замість роздачі всім по тисячі, набагато ефективніше було б спрямувати гроші на вирішення однієї з найбільш важливих соціальних проблем, наприклад, на модернізацію медицини. Думаю, українці погодилися б пожертвувати своєю тисячею, якби уряд пообіцяв за ці гроші відремонтувати і укомплектувати хоча б районні лікарні».

Як підкреслює Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, «повна компенсація вкладів Ощадбанку СРСР потребує близько 125 млрд. грн., що становить 54,4% грошової бази і 18,51% грошової маси. Вливання такої суми грошей, звичайно ж, призведе до різкого стрибка вартості долара і зростання інфляції. Виплату необхідно розтягнути на триваліший період (рік-два, можливо, навіть більше), щоб не було інфляційних і девальваційних наслідків.

Що стосується такого рішення як депозит, то навряд чи воно допоможе. Одержувачами цих грошей можуть стати близько 12 млн. громадян країни (26,3% загального населення). Також це буде переважно літня частина населення, яка схильна витратити ці гроші незабаром. Умовити всіх залишити кошти на депозитах просто неможливо, суттєва їх частина буде переведена у готівку. Єдиним механізмом може стати примусове обмеження зняття грошей у перший період після їх отримання».

На думку Олександра Охріменка, президента Українського аналітичного центру, виплати за знеціненими вкладами істотно не вплинуть на загальну кількість грошей в обігу. «На поточний момент загальна кількість емітованої гривні, що знаходиться в обігу, становить близько 230 млрд. грн. Сума в 6 млрд. грн. не зможе суттєво змінити дану пропорцію. Тому не варто особливо переживати, що ця виплата може призвести до зростання попиту на валюту або істотної інфляції. Тут виникає інше питання. Будь-який «виходець» з СРСР дуже добре пам'ятає, чого вартувала 1000 радянських рублів, наприклад, шикарний меблевий гарнітур. Нинішні 1000 гривень - практично ніщо, їх вистачить на хліб і молоко».

І це дійсно питання, адже всі «осучаснені виплати» (новий термін влади, хоча існує економічне поняття індексація) з’їдає інфляція. Наприклад, тисяча гривень у 2008 році - близько 800 гривень в 2009-му, або 200 дол. і 120 дол., відповідно. Різниця між «тоді» і «зараз» тільки збільшується. Питається, навіщо взагалі в будь-який «історичний» момент потрібно піднімати питання вкладів Ощадбанку СРСР, навіщо грати в дбайливих, якщо така турбота нікому не потрібна, вона тільки злить і дратує. А розраховувати на довірливість людей похилого віку, які є основними одержувачами «опікунської» тисячі, - щонайменше, цинічно...

Нана Чорна (УНІАН)