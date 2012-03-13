25% українців вважають себе бідними – правозахисники

Згідно зі щорічною доповіддю правозахисних організацій «Права людини в Україні 2011», чверть населення України вважає себе бідними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив співголова Харківської правозахисної групи, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Євген ЗАХАРОВ.

«За останні 2 роки ми змушені констатувати, що права людини не є пріоритетом сьогоднішньої влади», - підкреслив Є.ЗАХАРОВ і додав, що за ці роки експерти відзначають в Україні суттєве погіршення стану прав людини та основних свобод.

Експерти відзначили три основні небезпечні тенденції, що виникли у цій сфері минулого року: падіння рівня життя та зростання бідності серед українців, політичні переслідування опозиції та громадських рухів, а також «знищення» незалежності суду.

Як відзначив Є.ЗАХАРОВ, згідно зі стандартами ООН, за межею бідності в Україні живуть 80% населення. При цьому, згідно з дослідженням, бідними вважає себе одна четверта частина населення країни.

Автори доповіді стверджують, що замість того, щоб переглянути свою політику, не вдаватися до силових дій проти учасників акцій протестів у країні і перейти до діалогу, влада намагається їх залякати, використовуючи правоохоронні органи – МВС, СБУ та прокуратуру.

За словами правозахисників, тенденція використання державою правоохоронних органів як інструмента для політичних переслідувань своїх опонентів є дуже загрозливою для прав людини і може призвести до репресій у країні.

Іншою негативною тенденцією в Україні автори доповіді назвали неповагу до правосуддя. Вони стверджують, що це призводить до випадкового кримінального переслідування та потрапляння судів під контроль органів прокуратури, виконавчої влади і місцевого самоврядування. Так, «наругою над правосуддям» автори доповіді назвали судові процеси проти колишніх урядовців.

Є.ЗАХАРОВ наголосив, що правозахисники переконані у безпідставності вироків у справах екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

У свою чергу президент міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда - Україна" Катерина ЛЕВЧЕНКО наголосила, що сама держава пропонує приймати дискримінаційні законодавчі акти. За її словами, це стосується, зокрема, податку на бездітність, обмеження користування репродуктивними технологіями жінкам у віці після 49 років та тим, хто не перебуває в шлюбі.

Водночас, наголосила вона, в Україні взагалі не фіксується такий вид дискримінації, як сексуальні домагання.

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