Янукович підписав закон про заборону реклами тютюну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Законом передбачається внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про рекламу» та «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» змін щодо встановлення заборони будь-якої реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби.

Також поширюється заборона спонсорства тютюну на такі заходи: надання виробниками тютюнових виробів або пов'язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, в тому числі політичним партіям або діячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або артистичним групам, навчальним закладам усіх форм власності; проведення інформаційних кампаній та заходів для населення, в тому числі з метою профілактики куріння серед молоді, за прямої або опосередкованої фінансової підтримки виробників тютюнових виробів або пов'язаних із ними організацій.

Закон встановлює адміністративну відповідальність громадян та посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами за порушення вимог законодавства щодо заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів (залежно від складу правопорушення на громадян може бути накладено штраф від п'яти до двадцяти п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами - від ста до трьохсот п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Закон визначає фінансові санкції для суб'єктів господарювання у разі порушення ними заборони на рекламу, стимулювання продажу та спонсорство тютюнових виробів (від тридцяти тисяч гривень до п'ятдесяти тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожний окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів).

Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН 24 лютого 2012 р. підписав і направив на підпис Президенту України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів".

Цей закон було прийнято в цілому ще 22 вересня 2011 р., але голова парламенту його не підписував п'ять місяців, через суперечки навколо трактування пункту 2 закону, які давали нові визначення щодо реклами та спонсорства тютюнових виробів, а також заборон, які встановлюються в цій сфері.

Комітет із питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення роботи Верховної Ради України офіційно запропонував голові парламенту скасувати результати голосування за закон і переголосувати його в другому читанні.

Аналогічний варіант вирішення проблеми пропонувало й Головне юридичне управління Верховної Ради України.

9 листопада 2011 року прес-служба ВР повідомила, що В.ЛИТВИН відклав підписання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» до усунення неузгодженостей у тексті документа.

Проте, наприкінці лютого на сайті ВР з'явилася інформація, що В.ЛИТВИН відправив цей закон на підпис Президенту – без повторного розгляду в парламенті.

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