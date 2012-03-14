Куріння у громадських закладах заборонять?

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 324 із 415 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається доповнити перелік громадських місць, що визначені частиною другою статті 13 Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” та частиною 2 статті 15-2 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

Законопроектом пропонується заборонити вживання тютюнових виробів у приміщеннях закладів громадського харчування, у відкритих та закритих спортивних спорудах та стадіонах та у закладах культури.

Законопроектом також пропонується уточнити положення законодавства, які стосуються зобов’язань власників або орендарів приміщень щодо відведення спеціальних місць для куріння. Пропонується зобов’язати їх або повністю заборонити куріння в своїх приміщеннях, або відвести спеціальні місця для куріння. Також передбачається додаткова відповідальність за розміщення попільничок та за невживання заходів з припинення куріння у приміщеннях підприємств (організаціях) громадського харчування.

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