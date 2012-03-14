Генштаб ЗСУ і Міноборони готує план зі скорочення за два роки 55 тис. військовослужбовців

Генеральний штаб ЗСУ і Міністерство оборони України готує новий план зі скорочення особового складу, згідно з яким до кінця наступного року планується скоротити в цілому 55 тис. військовослужбовців і цивільний персонал.

Про це УНІАН повідомили джерела в колах, наближених до Міністерства оборони.

Зокрема, за словами співбесідника, впродовж цього року буде скорочено, згідно з планом, що готується, 24 тис. чоловік, наступного року - 31 тис. Натомість акцент робитиметься на модернізації озброєння.

Як відзначає співбесідник агентства, в першу чергу планується скорочувати частини і підрозділи забезпечення (бази зберігання, склади тощо). Також скороченню піддадуться через хронічний брак фінансування і окремі бойові одиниці.

«Планується, що зі скорочуваних частин людей переводитимуть на вакантні посади у військові частини, які не підлягають ліквідації, проте в них вільних посад не так багато. Тому ймовірно повторення картини, що спостерігалася в 2004 році, коли звільняли за скороченням навіть тих військовослужбовців, які не досягли пенсійного віку і, відповідно, не мали права йти на пенсію за вислугою років», - сказав співбесідник, додавши при цьому, що, водночас, як не дивно, Національний університет оборони цього року планує набрати на стаціонарне і заочне навчання на стратегічному факультеті по 20 офіцерів, тобто стільки ж, скільки й минулого року, хоча в подібній установі в РФ, де чисельність збройних сил відрізняється в рази, навчається лише 11 чоловік.

«Напевно, українські військові стратеги хочуть, щоб у кожному українському окопі потенційного супротивника зустрічав чоловік у чині не менш ніж генерал», - з іронією відзначив співбесідник агентства.