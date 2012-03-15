За додаткові соцпослуги доведеться платити. Депутати ухвалили закон

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг» (№ 8319).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 334 із 420 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом внесено зміни до Закону України “Про соціальні послуги”, якими передбачено, що суб’єкти, що надають соціальні послуги, здійснюють свою діяльність відповідно до статутних документів, цивільно-правових договорів (для фізичних осіб – підприємців), у яких визначено перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються, за наявності відповідної підготовки їхніх працівників, з дотриманням державних стандартів соціальних послуг, етичних, правових норм і принципів надання соціальних послуг.

Критерії діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, встановлюються Кабінетом міністрів України. При цьому перелік соціальних послуг затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.

Соціальні послуги державними та комунальними суб’єктами, а також іншими суб’єктами, що надають соціальні послуги із залученням бюджетних коштів, в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, безоплатно надаються громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, бездомністю, стихійним лихом, катастрофами, які є біженцями внаслідок збройних чи міжетнічних конфліктів, якщо середньомісячний дохід цих осіб нижчий, ніж встановлений прожитковий мінімум.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються за плату. Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги встановлюється Кабінетом міністрів України.

Передбачено, що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування шляхом збирання, узагальнення та аналізу інформації про становище і життєві обставини особи або соціальної групи, оцінки впливу послуг на процес подолання складних життєвих обставин, визначають потреби у соціальних послугах, їхніх видах і обсягах та забезпечують їх надання, у тому числі шляхом соціального замовлення, за рахунок коштів, передбачених цим законом для фінансування соціальних послуг.

Також внесено зміни до Закону України “Про об’єднання громадян” , якими передбачено, що для виконання статутних завдань і цілей зареєстровані об’єднання громадян, їхні спілки можуть безпосередньо здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, а також господарську та іншу комерційну діяльність шляхом утворення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законом.

Внесено зміни до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, якими передбачено, що державні соціальні нормативи у сфері надання соціальних послуг встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

З цією метою визначаються: перелік, види та обсяги соціальних послуг, які надаються за рахунок державного та місцевого бюджетів і страхових фондів; норми та нормативи надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; показники якості соціальних послуг.

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