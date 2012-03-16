Число зареєстрованих безробітних у лютому зросло на 4,9% - до 546,6 тис.

В Україні кількість зареєстрованих безробітних у лютому 2012 р. зросла на 4,9%, або на 25,7 тис. чоловік, і на 1 березня становило 546,6 тис. З початку року рівень безробіття зріс на 27,5%, або на 117,8 тис. чоловік (на 1 січня 2012 року - 428,8 тис. безробітних).

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 березня 2012 року становив 2% від загальної кількості населення працездатного віку (на 1 січня 2012 року - 1,8%).

Кількість безробітних, які на 1 березня ц.р. одержували допомогу з безробіття, становила 414,2 тис. чоловік, що на 4%, або на 15,8 тис. чоловік, більше порівняно з даними на 1 лютого.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 березня 2012 р. становила 934 грн., що на 17 грн. більше, ніж на 1 лютого.

Крім того, за даними Держстату, в лютому ц.р. на 10 робочих місць претендувало 87 безробітних. Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад на 1 березня 2012 року становила 64,6 тис. чоловік.

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