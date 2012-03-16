Уряд до кінця року має намір законодавчо забезпечити другий рівень пенсійної системи

Уряд України має намір до кінця року забезпечити законодавче введення другого рівня пенсійної системи.

Це передбачено Національним планом дій на 2012 рік із запровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженим указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА № 187/2012 від 12 березня п.р.

Передбачається в рамках введення накопичувального рівня пенсійного забезпечення внести на розгляд Верховної Ради законопроект про запровадження механізму перерахунку страхових внесків між накопичувальним і солідарним рівнями пенсійного страхування. Ухвалення даного законопроекту планується у листопаді 2012 року.

Також до кінця року Кабінет міністрів має стабілізувати солідарну систему пенсійного страхування, звільнивши її від нехарактерних для неї виплат.

Крім того, передбачається внести на розгляд парламенту законопроект про порядок призначення та індексації пенсій, створення рівних умов індексації пенсій, незалежно від закону, за яким її призначена.