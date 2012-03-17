До кінця року в Україні буде сформовано єдину систему одержувачів соцдопомоги

Міністерство соціальної політики має намір до кінця цього року сформувати єдину систему одержувачів соціальної допомоги.

Це передбачено Національним планом дій на 2012 рік зі впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженим указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 від 12 березня ц.р.

Впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи соцзахисту населення передбачається запровадити в жовтні 2012 року.

Також, згідно з документом, передбачається посилити інститут соціальних інспекторів, розширивши їхні повноваження (додаткові функції з виявлення реальних потреб у соцзахисті). Також передбачається переглянути чисельність державних соцінспекторів, залежно від показників обслуговування сімей.

Крім того, до кінця цього року Кабінет міністрів має запровадити механізм оцінювання доходів громадян, затвердити Державну цільову програму підтримки сім'ї до 2016 року, ввести поетапну стандартизацію соціальних послуг.

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