Тігіпко наступного тижня планує презентувати законопроект про зайнятість

Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО має намір наступного тижня презентувати законопроект про зайнятість.

Про це він сказав у п'ятницю ввечері в ефірі «Шустер Live» на Першому національному телеканалі.

«Ми підготували, і в середу (21 березня), максимально в четвер я презентую зміни в закон про зайнятість, і там вкажемо достатньо соціальних ініціатив», - зазначив він.

За словами С.ТІГІПКО, настав час приймати законопроекти про введення податку на багатство, про скорочення переліку офшорних зон, про введення індикативних цін.

Як відомо, навесні 2011 року Міністерство соціальної політики підготувало і винесло на громадське обговорення законопроекти про виведення зарплат з тіні, восени 2011 року підготувало законопроекти про перегляд політики роботи з офшорними зонами, а також про введення податку на розкіш.

Поки що вказані документи в парламенті не зареєстровані.