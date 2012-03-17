Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що «період затягування пасків закінчився».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи перед делегатами XIII з'їзду Партії регіонів, який проходить сьогодні в Києві.

«Найголовніше - найважчий етап уже позаду. Період затягування пасків закінчився. Нарешті створено фундамент для реального поліпшення якості життя. Президент поставив перед урядом, мабуть, найвідповідальніше і наймасштабніше завдання за весь час незалежності: реалізувати нову справедливу соціальну політику», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр наголосив, що головна мета цієї політики - подолання волаючої соціальної нерівності в суспільстві.

На думку керівника уряду, для цього необхідно створити дієву й ефективну систему соціального захисту, який забезпечував би гарантії і допомогу кожному громадянинові України персонально.