Дефіцит бюджету ПФУ в 2011 році склав 30,1 млрд. грн.

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) за підсумками 2011 року склав 30,1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив перший заступник голови правління фонду Василь КРАВЧУК.

«...Для покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних з виплатою пенсій, ПФУ з Єдиного казначейського рахунку, згідно з нормами чинного законодавства, протягом року виділялися кошти... За минулий рік таких позик на погашення було спрямовано 31 млрд. грн. Залишок непогашених сум позик на 1 січня 2012 року склав 12,4 млрд. грн.», - сказав В.КРАВЧУК.

До 12,4 млрд. грн. також додається запланований дефіцит бюджету фонду в розмірі 17,7 млрд. грн., які покриваються за рахунок коштів державного бюджету.

За словами В.КРАВЧУКА, збільшенню дефіциту бюджету ПФУ сприяли також рішення судів на користь пенсіонерів. «У 2011 році до судів подано 3,1 млн. позовів на органи ПФУ на загальну суму 9,4 млрд. грн. За підсумками судових рішень минулого року були здійснені виплати на суму 5,9 млрд. грн., що зумовило зростання дефіциту коштів фонду», - зазначив він.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО наприкінці січня 2012 року заявив, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду України в 2011 році склав близько 19,5 млрд. грн. замість очікуваних 17,8 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За даними Пенсійного фонду, сума надходжень фонду за підсумками 2011 року склала 197,6 млрд. грн., зокрема власних — 139,1 млрд. грн., що на 16,5%, або на 19,7 млрд. грн., більше порівняно з 2010 роком.

Сума витрат фонду за підсумками 2011 року склала 210,2 млрд. грн., зокрема: витрати за рахунок власних коштів склали 163,8 млрд. грн., за рахунок коштів держбюджету — 46,4 млрд. грн.

З держбюджету на фінансування пенсійних програм протягом минулого року було виділено 58,3 млрд. грн., що на 5,8 млрд. грн. менше фактичних обсягів 2010 року. Структура виділених коштів виглядала таким чином: 40,6 млрд. грн. - дотація на виплату пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за різними програмами, 17,8 млрд. грн. – кошти на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду.