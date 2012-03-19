ПФУ збільшив витрати на утримання апарату до 2,1 млрд. грн.

Пенсійний фонд України (ПФ) у 2011 році збільшив витрати на утримання апарату на 7,3% - до 2,1 млрд. грн., при цьому було скорочено 1,226 тис. працівників - до 36,733 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив перший заступник голови правління фонду Василь КРАВЧУК.

«Загалом, за звітний період на утримання органів фонду було використано коштів на суму 2,1 млрд. грн., що становить 1% доходів фонду... Це на 7,3% більше, ніж у 2010 році», - зазначив він.

«Ми на 1 січня 2012 року скоротили чисельність центрального апарату безпосередньо й чисельність загалом по системі на 1226 працівників», - сказав В.КРАВЧУК.

За словами голови правління ПФ Бориса ЗАЙЧУКА, в структурі витрат на утримання апарату фонду 87% становить виплата заробітної плати й нарахувань на неї.

За даними ПФ, на сьогодні в центральному апараті числиться 204 штатних працівника, загалом по системі - 36,733 тис. працівників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дефіцит бюджету ПФУ в 2011 році склав 30,1 млрд. грн.