Азаров хоче сформувати єдину систему держрегулювання цін на ліки

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне сформувати єдину комплексну систему державного регулювання цін на ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на нараді, присвяченій проблемам охорони здоров'я.

«Держава має раз і назавжди взяти під жорсткий контроль вартість ліків. Тут неприпустимий формалізм, необхідно сформувати комплексну систему державного регулювання цін на ліки в найкоротші терміни», - сказав М.АЗАРОВ. Він підкреслив, що такі заходи мають повернути людям відчуття захищеності, оскільки, незважаючи на виділення урядом значних коштів на медицину, люди не відчувають очікуваних результатів. При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що проводиться модернізація лікувальних установ і сфери охорони здоров'я у цілому. Водночас він підкреслив, що контроль над цінами на ліки є одним з пріоритетів діяльності уряду. У зв'язку з цим М.АЗАРОВ також відзначив, що йому на сторінку у facebook приходить безліч повідомлень щодо дорожнечі ліків. Він вважає, що необхідно змінити систему забезпечення ліками у цілому, оскільки неможливо реагувати на кожний випадок необґрунтованого завищення цін на ліки.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня міністр охорони здоров'я Раїса БОГАТИРЬОВА підписала наказ про створення групи із запровадженню європейської практики часткової компенсації вартості ліків (у першу чергу соціальних), а також про введення референтних цін (єдиних узгоджених цін на однотипні ліки різних виробників), в результаті чого вартість ліків для населення може впасти від 20% до двох разів.

7 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України поступово ввести референтні ціни на ліки. Водночас, за його словами, робити ці кроки треба обережно і поступово. Розпочати, на думку В.ЯНУКОВИЧА, потрібно з пілотної групи ліків для тих категорій громадян, які в них найбільше мають потребу.

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