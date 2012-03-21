Азаров доручив знизити ціни на ліки від гіпертонії та діабету

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив МОЗ ввести референтні ціни на ліки від гіпертонічної хвороби та діабету з 1 травня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

Голова уряду наголосив, що при реалізації пілотних проектів із запровадження референтних цін на лікарські засоби, які були презентовані вчора під час наради з питань охорони здоров’я, слід вирішити такі завдання: знизити ціни, дозволити встановити обґрунтовану рентабельність виробникам, постачальникам і аптекам.

При цьому М.АЗАРОВ наголосив на необхідності не допустити навіть натяку на дефіцит цих ліків, «які можуть спокуситися організувати недобросовісні постачальники».

Міністру охорони здоров’я «Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ я доручив зібрати заступників голів обласних та районних адміністрацій, мерів великих міст, головних лікарів з усієї України і ретельно пояснити їм, як повинен працювати механізм референтних цін, як унеможливити протидію встановленню справедливих цін, як пояснювати людям, що робиться і для чого», - сказав М.АЗАРОВ.

Він вимагає, щоб усі лікарі надавали пацієнтам добросовісні консультації щодо того, які вітчизняні аналоги ліків, що споживає людина, існують і є так само ефективними, як і імпортні.

«Також я вимагаю, щоб місцеві влади і контролюючі органи моментально припиняли дію ліцензії та закривали аптеку, якщо в ній немає ліків з визначеними граничними цінами. Також наголошую, що в цьому проекті дуже важливий зворотній зв’язок. Щоб уникнути помилок у такій чутливій справі, міністерство (МОЗ), місцеві адміністрації, лікарі з великим життєвим і професійним досвідом, громадськість, експерти повинні підключитися до оцінки того, як запроваджуються та будуть працювати референтні ціни», - наголосив М.АЗАРОВ.