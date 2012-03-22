У ПР обіцяють збільшити до 2 тис. грн. компенсацію вкладникам Сбербанку СРСР

У Партії регіонів обіцяють збільшити до 2 тис. грн. компенсацію вкладникам Сбербанку СРСР.

Про це в ефірі «5 каналу» повідомив народний депутат від Партії регіонів Володимир ЛАНДИК.

«З 1 травня починають одержувати 9 млн. пенсіонерів на 100 грн. більше. Починають одержувати і багатодітні сім'ї, починають одержувати діти, більше на дітей, починають одержувати і по тій тисячі, а може, і по дві. Якщо на це нам треба 16 мільярдів, і 10 мільярдів на іпотеку – ось це 26 мільярдів, які будуть», – заявив депутат.

Водночас сайт «Коментарі», посилаючись на народного депутата від Партії регіонів Олександра СТОЯНА, зазначає, що громадяни України ніколи повною мірою не одержать втрачених заощаджень Сбербанку СРСР.

Як повідомлялося, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату українцям компенсації за вкладами Сбербанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., яка не була виплачена при колишньому уряді, до кінця цього року.