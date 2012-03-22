Експерт: гіперінфляція через виплати компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР малоймовірна

Виплата компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР навряд чи призведе до гіперінфляції. Про це заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО сьогодні на круглому столі «Україна і МВФ: чи можливий компроміс?», організованому Інститутом Горшеніна.

Як передає кореспондент УНІАН, О.УСТЕНКО повідомив, що здійснення виплат компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР, обсяг яких, за підрахунками фонду Блейзера, складе близько 16 млрд грн, збільшив витратну частину державного бюджету на 5%, відповідно дефіцит зросте на 1-2% ВВП.

«Навряд чи можна говорити про гіперінфляцію за дефіциту держбюджету 4% ВВП, - зазначив О.УСТЕНКО. - Розмови про гіперінфляцію це, скоріше, історії-страшилки».

Як повідомляв УНІАН, президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату українцям до кінця цього року компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР у розмірі 1 тис грн, яка не була виплачена за колишнього уряду. В цілому кількість громадян, які мають отримати відшкодування, становить близько 6 мільйонів.

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