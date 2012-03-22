Українські фармкомпанії не приділяють великої уваги відкритості в сфері КСВ - експерт

Українські фармацевтичні компанії не приділяють великої уваги відкритості у сфері корпоративної соціальної відповідальності

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)» Марина САПРИКІНА.

За її словами, центр провів оцінку веб-сайтів найбільших українських компаній фармацевтичної галузі щодо розкриття інформації та активності в сфері корпоративної соціальної відповідальності. Оцінювалися 20 найбільших за обсягами продажів компаній, і оцінка проводилася за методологією Індексу прозорості, розробленого компанією Beyond Business (Ізраїль). Веб-сайти оцінювалися за чотирма основними критеріями - звітність (наявність нефінансового звіту), зміст, навігація та доступність. Оцінювалася КСВ у трьох сферах: трудові відносини, екологічна відповідальність і що компанія робить для розвитку громади.

М.САПРИКІНА повідомила, що за результатами дослідження перше місце зайняла компанія «Артеріум» - її відсоток відкритості склав 45%. Компанії «Дарниця» і «Нікомед» отримали по 13,5%, а інші учасники огляду - від 6 до 12,5%. Середній показник розкриття інформації про КСВ - 10%. Цей показник демонструє, що фармкомпанії не приділяють достатньої уваги висвітленню своїх соціальних та екологічних проектів та ініціатив на своїх веб-ресурсах. «В цілому, за результатами оцінки сайтів можна зазначити, що компанії фармакологічного сектора не приділяють достатньо уваги опису власних політик і проектів у сфері КСВ», - сказала М.САПРИКІНА.

Вона зазначила, що в цілому огляд сайтів фармкомпаній показав, що тільки 6 компаній з 20 мають на сайті окремий розділ, присвячений КСВ. До того ж, відвідувачі сайтів не можуть ознайомитися з фінансовими результатами діяльності компаній, оскільки в більшості випадків така інформація відсутня. Тільки три компанії надають інформацію про своє керівництво.

М.САПРИКІНА також повідомила, що деякі з материнських фармацевтичних компаній, представництва яких працюють в Україні, визнані лідерами в сфері КСВ, при цьому робота з висвітлення КСВ їх представництвами в Україні проводиться не настільки активно.