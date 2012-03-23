В Україні у 2013 році відбудеться перепис населення
19:22, 23 березня 2012Соцполітика
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В Україні у 2013 році відбудеться перепис населення.
Про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.
"Проведення перепису населення заплановано на 2013 рік", - сказав М.АЗАРОВ.
Як повідомляв УНІАН, за даними на 1 грудня 2011 року, населення України становило 45 млн. 644 тис. 419 жителів.
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