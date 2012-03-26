Розвиток суспільства сприятиме ефективному контролю над владою – Клюєв

Високий рівень розвитку громадянського суспільства сприятиме створенню системи ефективного контролю над діяльністю влади, вважає секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Клюєв.

Як повідомили УНІАН в прес-службі РНБО, про це А.Клюєв заявив, коментуючи указ Президента про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.

А.Клюєв підкреслив, що сьогодні влада чудово усвідомлює, що без повноцінної участі громадян ефективний розвиток України неможливий.

«Яскравий приклад – корупція. Високий рівень корупції не дозволяє знижувати рівень тіньової економіки і, як наслідок, збільшувати надходження до державного бюджету. В результаті - державі дуже складно ефективно виконувати власні зобов'язання, зокрема й соціальні. Мінімізація корупції дасть змогу підвищити віддачу від державних інвестицій», - заявив А.Клюєв.

Утім, за його словами, для досягнення справді серйозних успіхів у цьому напрямку необхідна участь усього суспільства. Незважаючи на те, що більшість проектів рішень міністерств і відомств публікуються для громадського обговорення, зазначив А.Клюєв, часто в обговореннях беруть участь лише великі лобісти, а суспільні інтереси залишаються нереалізованими.

«Завдання влади лежить у двох площинах. З одного боку, необхідно зміцнювати інститути громадянського суспільства, з другого – системно удосконалювати процедури участі громадян в обговоренні і виробленні рішень, як органів державної влади, так і місцевого самоврядування, а також добиватися їх виконання», - заявив секретар РНБО.

За його словами, йдеться не лише про співпрацю органів влади з громадськими організаціями, а й про інші форми здійснення демократії – громадські збори, слухання, місцеві референдуми.

А.Клюєв підкреслив, що підвищення відвертості та ефективності влади на всіх рівнях залежить від швидкості і якості дерегулювання економіки, реформи системи адміністративних послуг.

За його словами, важливо на всіх рівнях активніше реалізовувати принципи «електронного управління». «Чим більше інформації про правила і процедури буде у відкритому доступі, тим простіше громадянам контролювати владу, тим менше в чиновника залишиться можливостей для корупції», - сказав А.Клюєв.

За його словами, РНБО готує свої пропозиції щодо розвитку громадянського суспільства, зокрема й у напрямку посилення контролю влади і мінімізації корупції. «Ми обговорюватимемо ці пропозиції, як на експертному рівні, так і з представниками громадських організацій», - зазначив А.Клюєв.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Президент України Віктор Янукович підписав Указ про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні і першочергових заходах щодо її реалізації.

Документ підписаний з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку в Україні громадянського суспільства, впровадження ефективного механізму взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування.