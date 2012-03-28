На осучаснення страхових виплат інвалідам спрямують 800 млн. грн

Міністерство соціальної політики має намір спрямувати на осучаснення страхових виплат інвалідам, які одержали травми на виробництві, 800 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

За його словами, відповідне рішення Кабмін має узгодити цього тижня.

«Якщо нам вдасться провести це рішення, а ми плануємо його провести на цьому тижні, у п'ятницю ми ініціюємо засідання правління фонду (соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - УНІАН), то це значно підвищить страхові виплати», - наголосив С.Тігіпко.

Підвищення суми страхових виплат торкнеться 227 тис. чоловік.

«Ми почали і проведемо осучаснення за 2002, 2003, 2004, 2005 роки повністю до 1 січня 2006 року», - відзначив С.Тігіпко.

Страхові виплати будуть підвищені на різниці між номінальною і реальною заробітною платою, що була в 2002 році.

Найбільші виплати одержать ті, хто одержав інвалідність на виробництві в 2002 році. На сьогодні ці люди одержують 652 грн 42 коп. Після осучаснення сума виплати становитиме 977,18 грн. Підвищення для тих, хто одержав інвалідність в 2003 році, буде таким: з 784,7 грн до 1037,09 грн, у 2004 – з 782 до 1009,6 грн, у 2005 – з 806,8 до 977,18 грн.

За словами віце-прем'єр-міністра, кошти на підвищення страхових виплат будуть одержані шляхом перерозподілу витратних статей фонду соціального страхування.

«Ми відмовимося від великої цифри, яку фонд планує витрачати на придбання будинку відпочинку, і ми значно скоротимо витрати на методологічні матеріали», - відзначив він.

Нагадаємо, 1 березня під час засідання правління Фонду державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань було ухвалено рішення підвищити з 1 березня 2012 року виплати постраждалим на виробництві на 17,6%, що відповідає зростанню номінальної заробітної плати в 2011 р. (раніше виплати нараховувалися з урахуванням темпів зростання реальної заробітної плати; минулого року цей показник становив 8,5%).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Янукович на засіданні Кабміну озвучив нову соціальну програму держави