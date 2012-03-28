Вкладники Ощадбанку СРСР отримають по 1 тис. грн після змін у бюджеті

“Ощадбанк” розпочне компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР після внесення відповідних змін до державного бюджету і перерахування на його рахунки необхідної суми. Про це повідомляється на сайті “Ощадбанку” з посиланням на заступника голови правління “Ощадбанку” Антона Тютюна.

“Щойно будуть внесені зміни до бюджету і суму буде виділено для цих виплат, то технічно й організаційно ми будемо готові до дати, озвученої в соціальних ініціативах Президента. Ми якраз зараз цим і займаємося для того, щоб підготувати всю технологічну і маркетингову базу для цих виплат”, - сказав А.Тютюн.

***

Кабмін затвердив низку заходів для виплати компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України ухвалено рішення про організацію низки заходів для проведення компенсаційних виплат за вкладами Ощадного банку СРСР.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Так, згідно з повідомленням, ухвалено рішення об проведення актуалізації даних інформаційно-аналітичної системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян». Також планується організація інформаційних заходів для населення, направлених «на підтримку здійснення виплат установами «Ощадбанку»».

Крім того, будуть проведені зустрічі з представниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності з питань надання знижок громадянам України, які отримають компенсаційні виплати, при здійсненні ними безготівкових розрахунків з використанням платіжних карт «Національна карта», емітованих «Ощадбанком», за придбані товари, роботи і послуги.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович, в рамках своїх соціальних ініціатив, заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР в сумі 1 тис. грн, тим громадянам, хто ще не одержав їх, коли такі виплати здійснював уряд Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн. вкладників і про загальну суму в 6 млрд грн. Компенсації повинні бути виплачені, починаючи з 1 червня і до кінця 2012 року.

За оцінками експертів, загальна заборгованість за вкладами громадян України в Ощадбанку СРСР оцінюється в сумі близько 122 млрд грн.