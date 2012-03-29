Пенсійний фонд безпідставно виплатив чорнобильцям понад 4,5 млн. грн.

Фахівці Держфінінспекції України виявили безпідставні виплати особам зі статусом постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на загальну суму понад 4,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінінспекції України, під час ревізій окремих питань фінансово-господарської діяльності Пенсійного фонду України та його територіальних підрозділів було встановлено 102 випадки визначення статусу та призначення виплати пенсії на підставі довідок медико-соціальних експертних комісій, які не зареєстровані в облікових регістрах відповідної медико-соціальної експертної комісії або зареєстровані на інших громадян. Відповідно до цих довідок громадянам було призначено й виплачено пенсії на зазначену суму. Такі порушення виявлені в управліннях Пенсійного фонду Житомирської, Одеської, Сумської, Кіровоградської, Луганської, Запорізької областях і м. Києва.

Також під час ревізій у Дніпропетровській, Хмельницькій, Запорізькій, Полтавській, Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Миколаївській, Львівській областях і АР Крим установлено непоодинокі випадки призначення та виплати пенсії громадянам, посвідчення яких згідно з рішеннями Комісій зі спірних питань визначення статусу постраждалих осіб від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Міністерстві соціальної політики України та Міністерстві надзвичайних ситуацій України визнані недійсними та не перереєстровані, але не вилучені. Ці порушення призвели до незаконних виплат пенсій на загальну суму 416 тис. грн.

В управліннях Пенсійного фонду в Донецькій, Чернігівській, Харківській та Вінницькій областях встановлено, що через надання підприємствами недостовірних даних про нараховану заробітну плату за роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС зайво нараховано та виплачено пенсій 42 громадянам на загальну суму 891 тис. грн.

Інформація про виявлені порушення направлена до правоохоронних органів. За результатами її розгляду порушено 19 кримінальних справ.