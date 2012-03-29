Янукович обіцяє підвищити соцзахист учасників війни

Президент України Віктор Янукович обіцяє підвищення соціального захисту учасників війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди 25-річчя заснування Організації ветеранів України.

«На часі – підвищення виплат ветеранам та інвалідам війни, осучаснення пенсій, що дасть нам можливість підвищити їхній розмір та посилити соціальний захист пенсіонерів, ветеранів військової служби, учасників війни та сімей померлих інвалідів війни. Відчутні зрушення у подоланні несправедливості по відношенню до цих заслужених людей почнуться вже у травні», - наголосив Президент.

Він пообіцяв, що з 1 травня 2012 року доплати до пенсій учасникам війни збільшаться на 30-50%. Інваліди війни до 1 травня також отримають близько 2 тис. грн. одноразової допомоги, а з 1 липня на 184 грн. збільшаться пенсії для військових пенсіонерів.

«Це лише перший крок. У наступних бюджетах ми продовжимо посилювати соціальний захист ветеранів війни та праці, військових пенсіонерів», – підкреслив В.Янукович.

Президент, окрім того, зауважив, що уряд вже отримав низку доручень щодо державного регулювання цін на ліки, компенсацій втрачених заощаджень, стовідсоткового забезпечення інвалідів протезними виробами та інвалідними візками.

«Нинішні фінансові показники дають можливість стверджувати, що для реалізації нових соціальних ініціатив є відповідні джерела. Переконаний: крок за кроком, спираючись на реальне зростання економіки, ми досягнемо бажаного результату, забезпечимо гідні умови життя людей старшого покоління», - зазначив глава держави.

Він додав, що держава докладатиме всіх зусиль, щоб ветерани відчували постійну увагу та допомогу з боку влади.